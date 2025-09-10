Makedonac sa lažnim srpskim dokumentima na udaru policije!

Izvor: Uprava policije

Andrej Tanaskovski je 7. avgusta pucao na visokopozicioniranog pripadnika škalajrskog klana nasred bazena u Budvi

Viši sud u Podgorici donio je naredbu da se za državljaninom Sjeverne Makedonije Andrejom Tanaskovskim (18) raspiše međunarodna potjernica, nakon što je 7. avgusta u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana (56), prenosi Pobjeda.

Tanaskovski je, prema navodima iz istrage, tog dana u hotelu "Maestral" u Pržnu prišao Kanu dok je odmarao pored bazena i prema njemu iz pištolja ispalio najmanje dva hica.

Jedan projektil pogodio je Budvanina u glavu, ali je on preživio i nakon bolničkog zbrinjavanja otpušten je na kućno liječenje. Napadač je pobjegao i od tada je u bjekstvu.

Iz policije je nakon ovog događaja saopšteno da je Tanaskovski koristio falsifikovanu srpsku ličnu kartu na ime Jovana Galića, rođenog 2006. godine, sa prebivalištem u Beogradu, kako bi prikrio identitet i neometano boravio na teritoriji Crne Gore.

"Protiv A.T. podnijeta je krivična prijava zbog pokušaja ubistva, nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanja isprave. U toku je intenzivna potraga i saradnja sa međunarodnim partnerima", saopšteno je ranije iz policije, piše Pobjeda.

Na predlog Višeg tužilaštva tada je odbjeglom Tanaskovskom određen pritvor i pokrenuta procedura za raspisivanje međunarodne potjernice.

Marko Ljubiša Kan je vođa budvanske kriminalne ekipe koja, kako se navodi, blisko sarađuje sa škaljarskim klanom i već je nekoliko puta bio na meti napadača, a poslednji je podsjetio na višegodišnje sukobe crnogorskih kriminalnih grupa.