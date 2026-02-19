“Redovno je posjećivao Ivana Delića kući. Zbog toga sam bio protiv toga da se Šuković imenuje na jednom od tadašnjih policijskih sektora”, naveo je Dejan Knežević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević kazao je da je šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković išao da postavlja prisluškivače u jednom budvanskom hotelu gdje boravi Marko Ljubiša Kan, a da mu je za to logistiku pružao visokorangirani pripadnik kriminalne organizaije Ivan Delić, piše Pobjeda.

On je to kazao danas pred Višim sudom u Podgorici, iznoseći svoju odbranu.

“Redovno je posjećivao Ivana Delića kući. Zbog toga sam bio protiv toga da se Šuković imenuje na jednom od tadašnjih policijskih sektora”, naveo je Dejan Knežević.

Sve to, navodno, dešavalo prije desetak godina, u periodu kada je na čelu policije bio Božidar Vuksanović.

Istakao je da je tada Šukoviću otvoreno rekao da se protivi njegovim odlascima kod Delića kući i da mu “podnosi izvještaje”.

“To sam mu rekao kad je dolazio u Upravu policije na razgovor, upućen od političkih struktura. Šta ima on da ide kod Delića kući”, naveo je Knežević.

Šuković se, prema njegovim riječima, pravdao time da je sve to rađeno sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB), Upravom policije (UP) te da je postojao veći interes.

“Međutim, nikada nijesam vidio nijedan zvanični trag o tim aktivnostima”, naglasio je Knežević.

Povod za ovo bile su poruke koje je, kako kaže, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) izostavilo u optužnici, a koje su na Sky komunikaciji, navodno, razmijenili suspendovani policajac Petar Lazović i Ivan Delić.

Tada je, navodno, Delić napisao poruku Lazoviću, pitajući ga za Kneževića.

“Brate, ovaj Knežević jel dobro sa vama? Vidim na kolegijum je rekao da Baku i mene izuvaju đe stignu. Vidim da se naoštrio na nas”, piše navodno, Delić.

Na to se nadovezao Lazović i rekao da je Knežević profesionalac, hrabar i čestit čovjek.

“Ok, brate, valjda neće da uvaljuje nešto, da mu ne bude poslije češanje po glavi, glasila je poruka koju je Delić, navodno, poslao Lazoviću.

“Ja nijesam preduzimao nijednu službenu radnju prema Deliću, da bi osjećao animozitet od njega. Ovo “češanje po glavi” može se okarakterisati kao prijetnja”, ocijenio je Knežević, analizirajući sadržaj prepiske.

“Možda griješim, ali ovo “češanje po glavi” povezujem sa mržnjom Šukovića prema meni, koja je reflektovana kasnije i kroz “plavu svesku” kao i postupanje policije i Tužilaštva u cilju revanšizma prema meni”, istakao je, između ostalog, Knežević.

SDT tereti Kneževića i nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića da su odavali povjerljive bezbjednosne informacije ljudima iz kriminalnog miljea.