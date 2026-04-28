V.L. se nalazio u bjekstvu od 21. aprila.

V.L. (28), uhapšen je u Hrvatskoj nakon što je Interpol Podgorica za njim raspisao međunarodnu potjernicu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je član jedne visokorizične organizovane grupe.

"On se potražuje zbog obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, na način što je, kako se sumnja, bio dio organizovane kriminalne grupe koja je prethodne sedmice procesuirana od strane Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva zbog šest krivičnih djela protiv života i tijela izvršenih na teritoriji Crne Gore u periodu od 2017. do 2019. godine", saopšteno je iz UP.

Očekuje se njegovo sprovođenje ovoga sudiji za istragu u Slavonski brod, Hrvatska.

"Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti u oblasti razmjene informacija, te lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica. Posebnu zahvalnost ovom prilikom izražavamo hrvatskim kolegama na promptnoj reakciji po dobijanju direktnih operativnih i obavještajnih informacija o visokoprofilnim licima", saopšteno je.