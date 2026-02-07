Na aerodromu u Varni lišen slobode osumnjičeni za prevaru počinjenu u Crnoj Gori

Izvor: MUP Crne Gore

Službenici policije Republike Bugarske lišili su slobode M. T. M., državljanina Savezne Republike Njemačke, postupajući po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica.

Kako je saopšteno, hapšenje je izvršeno na aerodromu u Varni, a M. T. M. se potražuje radi privođenja Osnovnom sudu u Kotoru, pred kojim se protiv njega vodi krivični postupak zbog osnovane sumnje da je na teritoriji Crne Gore počinio krivično djelo prevara.

„NCB Interpol Podgorica potražuje ovo lice radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru“, navodi se u saopštenju.

U narednom periodu slijedi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Sofija, u cilju sprovođenja postupka ekstradicije i izručenja osumnjičenog Crnoj Gori.