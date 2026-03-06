“Riječ o političkoj namjeri parlamentarne većine da, mimo elementarnih demokratskih standarda, uspostavi potpunu kontrolu nad bezbjednosnim sektorom u Crnoj Gori”, napisao je Živković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković, na X mreži je napisao da ukoliko sjutra u Skupštini poslanici parlamentarne većine usvoje prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o ANB, poslanici DPS koji pokrivaju funkcije potpredsjednika Skupštine, kopredsjedavajućeg Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, predsjednika Odbora za evropske integracije i predsjednika Odbora za antikorupciju podnijeće neopozive ostavke, a DPS će preispitati način budućeg djelovanja u crnogorskom Parlamentu.

Živković je podsjetio da je nakon zvaničnog stava Evropske komisije u vezi sa pomenutim zakonskim prijedlozima postalo jasno da ministar unutrašnjih poslova nije govorio istinu kada je tvrdio da je njihovo usvajanje uslov za zatvaranje određenih poglavlja u procesu pregovora sa Evropskom unijom, kao i da su ti zakoni u potpunosti usaglašeni sa Evropskom komisijom.

“Riječ o političkoj namjeri parlamentarne većine da, mimo elementarnih demokratskih standarda, uspostavi potpunu kontrolu nad bezbjednosnim sektorom u Crnoj Gori”, napisao je Živković.

On je podsjetio i da su na moguće negativne posljedice usvajanja ovih zakona upozorili ne samo predstavnici parlamentarne opozicije, već i vodeće crnogorske nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, brojni istaknuti pojedinci, kao i predsjednik Odbora za odbranu i bezbjednost u Skupštini Crne Gore, koji dolazi iz redova parlamentarne većine.

“Ukoliko, uprkos svemu navedenom, parlamentarna većina koristeći brutalnu političku silu odluči da usvoji ova zakonska rješenja,poslanici DPS koji pokrivaju funkcije potpredsjednika Skupštine, kopredsjedavajućeg Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, predsjednika Odbora za evropske integracije i predsjednika Odbora za antikorupciju podnijeće neopozive ostavke, a DPS će preispitati način budućeg djelovanja u crnogorskom Parlamentu“, poručio je Živković.

On je naglasio da DPS ostaje čvrsto opredijeljen za evropski put Crne Gore i da integracija države u Evropsku uniju predstavlja najvažniji strateški cilj i najznačajniji politički zadatak ove generacije.

“Idealu Crne Gore kao punopravne članice Evropske unije ostajemo bezrezervno posvećeni. Međutim, ne možemo i nećemo pristati da, u ime tog cilja, legitimišemo nedemokratsko, antiustavno i sve izraženije anticivilizacijsko djelovanje aktuelne vlasti“, zaključio je Živković.