Prošlog utorka na auto-putu u Hrvatskoj poginuo je čovek koji je prevozio dva psa.

Jedan je u nesereći uginuo, drugi je preživio i bila je to, na prvi pogled, samo jedna u nizu tužnih priča. Međutim, iza poginulog muškarca ostala je vanbračna supruga, a onda je otkriven potpuni horor na njihovom imanju...

"Njoj je u četvrtak, dva dana prije, nestalo struje i došla je kod komšije da napuni mobilni, ali mislim i neku lampu ili tako nešto. I onda se požalila komšinici da ima pse", reporterki Provjerenog Emi Branici rekao je veterinar Mladen Mirić. Rekla je da ima 27 pasa, zbog čega su veterinari odmah otišli na teren.

"I gospođa je ušla nazad u kuću i počela je kroz prozor da nam dobacuje jednog po jednog psa. Vidjeli smo da su ti psi izuzetno ekstremno mršavi, neuhranjeni", prisjetio se Mirić.

I shvatili su da nema 27, nego 47 pasa. Smrad u kući bio je neopisiv. Fekalije su se skupljale letcima supermarketa i bacale na vrh ormara. Mislili su da su izvukli pse iz horora i da je tu kraj.

"Dobili smo poziv od gospođe da ima jedan problem, da je našla jednu škrinju u kojoj je lešina psa i da je još par životinja unutra", rekao je Mirić.

Opet su se vratili na lokaciju pa, osim u fržideru, i u ostatku kuće su pronašli još lešina. Obavijestili su policiju, komunalne službe i veterinarsku inspekciju. Stvar je dospjela u medije, cijela Hrvatska je ostala u šoku. I svi se pitaju šta su radile institucije.

Međutim, za ovaj slučaj se godinama znalo. Kako piše Dnevnik, par je prije pet godina živio u Kostreni i cio komšiluk je znao za njih i njihove životinje. Njihova komšinica Selma Viduka svima ih je prijavljala.

Bitku s njima vodila je 14 godina. Prijavljivala ih je veterinarskoj inspekciji koja je tada bila pod Ministarstvom poljoprivrede. Veterinarski inspektori su izašli na teren još 2009. godine, ali ih u stan nisu pustili.

"Dok su bili ovdje, nama su popadali svi plafoni po cijelom stanu. Smrad se osjetio kad su ulazili u dvorište, a da ne govoriš šta je bilo u kući. Meni ljudi nisu htjeli da dođu u goste", prisjetila se Selma.

Ekipa Provjerenog 2017. godine pred stanom je zatekla vanbračnu suprugu sada preminulog, istu onu koja je za vikend predala pse iz horor kuće. Tada je govorila da je ljubiteljka životinja i da ne traži pomoć udruženja, a onda je odjednom promijenila ploču i rekla da ona nije vlasnica.

"Dobro da nisam završila na psihijatri. S njima je bilo vrijeđanja, policije, prijetnji smrću, prljavština i fekalija", rekla je Selma.

Ekstreman je ovo primjer, ali pokazuje svu sporost i nebrigu sistema, piše Dnevnik. Naime, prva prijava o ovom slučaju bila je čak 2009. godine, odnosno prije 17 godina.

Od tih 17 godina niko nije učinio ništa. Rezultat je 47 pasa u izrazito lošem stanju i 6 mačaka, i još toliko i više lešina. U slučaju u kojem je dovoljno da dođete na ulazna vrata i shvatite da nešto nije u redu.

