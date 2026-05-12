U Pakovraću kod Čačka dogodio se tragičan požar u automobilu, u kojem je jedna osoba izgubila život.

Vatra je izbila u automobilu čačanskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Čačka prema Požegi. Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta se odvija usporeno.

"Automobil je skrenuo s puta i vidjeli smo da iz njega dopire dim. Veoma brzo su stigli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći", rekao je jedan od očevidaca koji je bio u koloni vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila je izgorio i u toku je evakuacija tela iz vozila, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici privremeno obustavljen.

Na terenu su i dalje ekipe Hitne pomoći i vatrogasaca, a uviđaj koji je u toku bi trebalo da utvrdi uzrok ove nesreće.

