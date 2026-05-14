U teškoj saobraćajnoj nesreći u Barajevu poginuo je P.M., najstariji sin Mileta Miljanića, navodnog vođe klana "Amerika". Mladić je stradao juče na licu mjesta vozeći motor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Barajevu poginuo je P.M. navodno najstariji sin Mileta Miljanića koji je označen kao vođa grupe "Amerika".

Kako tvrdi "Republika", mladić je poginuo u saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor. Od zadobijenih povreda, preminuo je na licu mjesta, tvrdi ovaj medij.

Mileta Miljanića, kako tvrde mediji, bezbjednosne službe i mediji su povezivali sa grupom "Amerika", jednom od najpoznatijih balkanskih kriminalnih organizacija koja je dovođena u vezu sa međunarodnim švercom kokaina. Važio je za jednog od ključnih ljudi tog klana i godinama je živio, kako tvrdi ovaj medij, između Srbije i Njujorka.

Italija ga je svojevremeno tražila zbog šverca droge, a bio je optužen i u SAD, međutim, dugo je ostao van domašaja pravosuđa.

(Republika/MONDO)