Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši načelnik kriminalističke policije u Herceg Novom Dragoljub Peković svjedočio je danas u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću, Milivoju Katniću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izjavio je da su svi u Centru bezbjednosti u Herceg Novom bili u šoku kada su pročitali u medijima da je Saša Čađenović uhapšen.

"Ne možete naći nijednog zaposlenog u Centru bezbjednosti Herceg Novi koji će vam reći da je neko nešto krio u vezi sa Duškom Roganovićem. Godinama smo se borili protiv i jednog i drugog klana. Svi smo u šoku kada su pročitali da je Čađenović uhapšen. Bio bih nemoralan i nepošten kada bih rekao da je tužilac Saša Čađenović nešto skrivao za Duška Roganovića koji je prema operativnim podacima policije, član kavačkog kriminalnog klana. Za Roganovića nije bilo dokaza u suprotnom, on bi bio uhapšen. Smatram da nećete naći nijednog inspektora u Herceg Novom koji će reći da su postojali dokazi protiv Roganovića", izjavio je svjedok Dragoljub Peković.

Dodao je da bi primijetio da se Duško Roganović namjerno izopštava od procesuiranja, te da su osobe iz škaljarskog i kavačkog klana u Herceg Novom bile na mjerama tajnog nadzora.

"Na tim mjerama nije bilo podataka da se Roganović štiti, jer bi te osobe o tome morale progovoriti", kazao je Peković.

Pojasnio je da šta se događalo nakon ubistva Šćepana Roganovića u februaru 2020. godine u Herceg Novom kada je on obavljao funkciju načelnika kriminalističke policije u tom gradu.

"Nekoliko dana nakon ubistva, majka pokojnog je zatražila prijem kod mene. Tom prilikom mi je rekla da je Duško Roganović tražio da me vidi kod njega kući, zbog zdravstvenog stanja u kojem se nalazi. O tome sam obavijestio tužioca i štab. Zvao sam kolegu Nikolu Janičića da ide sa mnom kao svjedok i o tome sačinio službenu zabilješku. Zbog protoka vremena ne mogu da se sjetim šta mi je sve tada rekao Duško Roganović. Znam da se pominjao Milan Kankaraš", rekao je da Peković.

Naveo je da je sa Zoranom Lazovićem dva puta sreo u Herceg Novom i to - prvi put kada je ubijen brat Duška Roganovića, Šćepan Roganović i drugi put kada je ubijen Stefan Šarović.

"Lazović nam je obezbijedio svu logistiku u rasvjetljavanju ta dva zločina, dovedeni su inspektori iz Sektora za kriminalističke policije, forenzičari iz Danilovgrada. Nikada nisam dobio, niti imao podatak da Lazović sarađuje sa kriminalnim grupama", naglasio je Dragoljub Peković.

SDT tereti bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan.

Suđenje se nastavlja 12. maja.