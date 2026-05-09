Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović pušten je da se brani sa slobode, odlučio je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici.

"Okrivljenom Saši Čadenoviću, zbog produženog kriviĉnog djela zloupotreba sluzbenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore, određena je mjera nadzora - obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu - Upravi policije, jednom mjesečno", rečeno je Portalu Pobjeda iz Višeg suda.

Protiv ove odluke, dodaju, dozvoljena je žalba.

Ranije danas, nakon saslušanja u SDT-u, Čađenoviću je određeno zadržavanje do 72 sata. Njemu se, kako je rečeno iz SDT-a, stavlja na teret da u periodu od 2016. do 2021. godine nije vršio svoje službene dužnosti kao specijalni tužilac u SDT, u krivičnom postupku koji je pokrenuo protiv pet okrivljenih i za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, pa je, kako su naveli, usljed toga usljed toga nastupila zastarjelost.

"Specijalni tužilac S.Č. saslušan je danas u Specijalnom državnom tužilaštvu kao osumnjičeni, za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Osumnjičenom se stavlja na teret da u periodu od 2016. do 2021. godine, nije vršio svoje službene dužnosti kao specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu, u krivičnom postupku koji je pokrenuo protiv pet okrivljenih i za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, pa je, usljed toga što u postupku nije preduzimao procesne radnje, nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, zbog čega se protiv okrivljenih, za pomenuto krivično djelo, krivični postupak po zakonu ne može nastaviti", rečeno je iz SDT-a.

Osumnjičeni je na saslušanju, dodaju, u prisustvu izabranih branilaca, iznio odbranu, nije priznao krivično djelo za koja se sumnjiči i nije odgovarao na pitanja specijalnog tužioca, prenosi Pobjeda.

"Poslije saslušanja mu je određeno zadržavanje od 72 časa od časa lišenja slobode, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predloženo da mu odredi pritvor, zbog postojanja okolnosti koje očigledno ukazuju na opasnost od bjekstva", naveli su iz SDT-a.

Advokat Lazar Aković ranije danas kazao je da je Čađenovića saslušao tužilac Vukas Radonjić, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično dijelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

"Radi se o predmetu iz 2016.godine koji nije nešto poznat javnosti, osumnjičena su neka lica za nedozvoljen prelazak državne granice i po stavu SDT smatraju da je u tom postupku iz 2016. nastupila relativna zastara jer je Čađenović pasivno djelovao", istakao je Aković, dodajući da ta lica nisu označena kao članovi nekog klana.

Advokat je kazao da je Čađenović kategorično negirao izvršenje krivičnog djela.

Najavio je da će Čađenovićevi branioci pisati žalbu.

"Nas dvojica branilaca pisaćemo žalbu jer zaista smatramo da taj pritvorski osnov ne postoji, posebno zbog činjenice da u onom drugom aktuelnom predmetu Čađenović bio godiinu i osam mjeseci u Istražnom zatvoru, u Spužu u pritvoru, a nakon toga, u kućnom pritvoru. Ne postoje dalji razlozi za njegov pritvor, a evo vidimo danas da u jednom predmetu, manje krivične odgovornosti, određeno je zadržavanje", kaže Aković.