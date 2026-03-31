Tužilaštvo sumnja da su njih dvojica, kao saizvršioci, počinili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, kao i krivično djelo protivzakonitog uticaja.

Specijalno državno tužilaštvo je, nakon završenog izviđaja, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni prijedlog protiv okrivljenih Milivoja Katnića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca i rukovodioca Specijalnog državnog tužilaštva i Saše Čađenovića, specijalnog tužioca u tom tužilaštvu. Tužilaštvo sumnja da su njih dvojica, kao saizvršioci, počinili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, kao i krivično djelo protivzakonitog uticaja.

Prema navodima optužnog prijedloga, predmet postupka je njihova zajednička odluka da sa pravnim zastupnikom Džozefom Asadom, državljaninom Sjedinjenih Američkih Država, protiv kojeg je već bio pokrenut krivični postupak zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postignu sporazum o njegovom svjedočenju, piše CdM.

Navodno je, ističe SDT, planirano da Asad dođe u Crnu Goru i svjedoči pred Višim sudom u Podgorici na način koji bi odgovarao zahtjevima okrivljenih, u postupku protiv Andrije Mandića i Milana Kneževića, lidera tadašenjeg političkog saveza Demokratski front, kao i drugih optuženih za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije, terorizma u pokušaju i pripremanja djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti države.

Zauzvrat, kako navodi SDT, bilo je predviđeno da se protiv Asada povuku nacionalna i međunarodna potjernica, da ne bude uhapšen niti pritvoren, kao i da se obustavi krivični postupak koji se protiv njega vodi.