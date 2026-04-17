Optuženi su Stefan Đukić i Emil Tuzović i ostali okrivljeni, a ta grupa je navodno planirala da napadne i prebije sutkinju Višeg suda Biljanu Uskoković, kao i Katnića i Čađenovića.

Umjesto najavljene prvostepene presude, predsjednik specijalnog vijeća sudija Zoran Radović, danas je donio odluku da se ponovo otvori glavni pretres u predmetu protiv okrivljenih za pripremanje napada na bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, bivšeg specijalnog tužioca Sašu Čađenovića, bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića i sutkinju Biljanu Uskoković.

Vijeće sudije Zorana Radovića odlučilo je da ponovo otvori postupak zbog dopune dokaza pa je naložio DNK vještačenje optuženog Branka Pejanovića koji je kasnije uhapšen po Interpolovoj potjernici. Osim DNK vještačenja, sudsko vijeće, će ponovo saslušati svjedoka Maksuta Berišu da bi se otklonile protivrječnosti.

Osim Tuzovića i Đukića, optuženi su i Zoran Perović, Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan G. Lopičić.

Optuženi su za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, krađa oružja i djela borbenog sredstva u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Okrivljeni Đukić je optužen da je od Brajovića, da čim nova vlast smijeni rukovodioca Uprave policije Zorana Lazovića i službenike policije Petra Lazovića i Ivana Đokovića, kao i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića, i nakon njihove smjene, odmah i ubiju na svirep i podmukao način.

U optužnici se dodaje da je okrivljeni Đukić poslao optuženom Brajoviću fotografije sudije Biljane Uskoković, zatim da je prati, što je Brajović prihvatio.

Okrivljeni su osnovano sumnjivi da su izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, odnosno da su u toku 2020. godine pa nadalje, okrivljeni Stefan Đukić i Emil Tuzović, zajedno sa još jednim za sada neidentifikovanim licem, stvorili kriminalnu organizaciju koja za cilj ima da primjenjuje nasilje i zastrašivanje, a istovremeno je planirano da u djelovanju kriminalne organizacije vrše uticaj na političku vlast, izvršnu, zakonodavnu i sudsku.

"Okrivljeni Emil Tuzović je za sebe i u dogovoru sa okrivljenim Đukićem, odredio da planira u budućnosti izvršenje krivičnih djela zbog kojih je kriminalna organizacija i stvorena, da preko drugih pripadnika kriminalne organizacije vrbuje lica za pripadnike kriminalne organizacije, da podstrekava pripadnike kriminalne organizacije na vršenje krivičnih djela protiv života i tijela na štetu nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori – sudija i tužilaca, radi odugovlačenja krivičnih postupaka i izbjegavanja odgovornosti pripadnika kriminalne organizacije za djela za koja su optuženi. Zatim da vrši koordinaciju pripremnih radnji, praćenje nosilaca pravosudnih funkcija, planira i određuje vrijeme i mjesto napada na nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori, a u cilju nanošenja teških tjelesnih povreda sudijama i lišenje života specijalnih tužilaca i policijskih službenika, zaduženih za rasvjetljavanje teških krivičnih djela koja je kriminalna organizacija vršila. Okrivljeni Zoran Perović da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije okrivljenog Stefana Đukića, da uspostavlja komunikaciju sa nosiocima najviših državnih funkcija u izvršnoj vlasti, da istima, koristeći ranije poznanstvo i svoj stvarni i pretpostavljeni uticaj nudi novac i druge pogodnosti u zamjenu za uticaj nosioca izvršne vlasti na razrješenje i izbor nosilaca pravosudnih funkcija – sudija i tužilaca, koji bi u sudskim postupcima protiv organizatora i pripadnika kriminalne organizacije donosili oslobađajuće presude zbog krivičnih djela teška ubistva i drugih krivičnih djela izvršenih na organizovan način. Tako što bi nosiocima javnih fukcija izvršne vlasti ponudio najmanje jedan milion eura da smijene Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Sašu Čađenovića, koji su pokrenuli, vodili i podnijeli optužbe protiv organizatora kriminalne organizacije", navodi se u optužnici.