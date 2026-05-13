Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo krivični postupak protiv Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije odgovorne za krijumčarenje više od četiri tone kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 2020. godine, prenosi CdM.

“Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog H.M., državljanina Crne Gore i Holandije, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i pet krivičnih djela neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, navodi SDT.

Prema navodima tužilaštva, predmet krijumčarenja bilo je ukupno 4.168 kilograma kokaina, koji je transportovan iz Južne Amerike prema državama Zapadne Evrope.

“Okrivljenom se stavlja na teret da je postao pripadnik kriminalne organizacije koju su organizovali Ljubo Milović i Mileta Ojdanić, a čiji su članovi i I.S., N.B.,P.L.,M.P.,B.J.,M.M.,A.K., V.B.,G.S., D.M., F.Z.,I.N., T.A.,M.N.,D.K., M.B., B.O., R.P., V.L., V.V., A.M., V.B. i V.B., te da je, zajedno sa pojedinim drugim pripadnicima, tokom 2019. i 2020. godine, neovlašćeno radi prodaje prenosio 500 kg kokaina od Ekvadora do Njemačke, 793 i 846 kg kokaina, od Ekvadora do Holandije i 1044,71 i 985 kg kokaina od Ekvadora do Belgije”, navodi SDT.

Specijalno državno tužilaštvo predložilo je sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici da Moniću odredi pritvor, piše CdM.

Iz SDT-a podsjećaju da su protiv još 25 pripadnika iste kriminalne organizacije ranije pokrenuti krivični postupci, koji su i dalje u toku.