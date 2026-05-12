Rožajac Haris Monić bio je jedan od važnijih članova međunarodnog “superkartela sa Balkana”, kako ga naziva Europol, koji je odgovoran za dopremanje brojnih prekookeanskih tovara tona kokaina iz Južne Amerike do mnogih evropskih luka.

Članovi te organizovane kriminalne grupe godinama su ugovarali šverc kokaina iz Ekvadora, Perua, Čilea i Kolumbije, ali i nadgledali i organizovali rute do luka u Holandiji, Španiji, Italiji...

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti" iz više izvora upućenih u istragu agenti tajne službe i pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), danima su pod budnim okom držali Monića, uporedo razmjenjujući informacije sa međunarodnim partnerskim službama...

Službenici SPO-a u nedjelju su uhapsili Rožajca sa crnogorskim i holandskim pasošem, a juče oko 15 časova priveden je na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Nakon saslušanja, Moniću je određeno tužilačko zadržavanje.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, u Rožajama lišilo slobode H. M., državljanina Crne Gore i Holandije, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, na međunarodnom nivou”, piše u saopštenju SDT-a.

Zbog sumnje da je godinama bio važan igrač u međunarodnom švercu kokaina, Holandija je u sistemu Interpola raspisala međunarodnu potjernicu za njim.

Osim Holandije, kako saznaju “Vijesti”, još nekoliko evropskih policija preko kanala Interpola interesovalo se za tog Rožajca.

Moniću se na teret stavlja da je tokom boravka u Holandiji bio uvezan sa još nekoliko važnih kriminalaca iz bivše Jugoslavije mahom iz Bosne i Hercegovine, kao i da su iz te zemlje ugovarali šverc tona kokaina.

Tokom istrage Specijalnog državnog tužilaštva i SPO, tvrde izvori lista, očekuje se da će istražitelji doći do podataka o još nekim prekookeanskim turama, a za čije je dopremanje iz Južne Amerike imao i ulogu okrivljeni Rožajac.

Ime Harisa Monića nalazi se i na listi vlasnika kompanija u “zemlji lala”.

Europol u jednom od saopštenja iz 2023. godine navodi da je superkartel, čiji su ključni akteri porijeklom sa Balkana, imao važnu ulogu u međunarodnom švercu kokaina, ali i dobre konekcije sa kriminalnim organizacijama u Južnoj Americi i Evropi, što im je omogućavalo da pokriju trećinu tog posla u Evropi, prenose "Vijesti".

Kolika je moć superklana, čiji je član bio i osumnjičeni Monić, najbolje pokazuje podatak holandske policije - da su godinama kontrolisali veliki dio evropskog narko-tržišta i uvoz čak trećine kokaina iz Latinske Amerike.

Europol tvrdi da je klan ojačao zbog brojnih saveza i razgranate narko-mreže sa moćnim evropskim narko-bosovima iz Maroka, Irske i Italije...

Superkartel sa Balkana, kako navodi Europol, smanjio je aktivnosti od 2023. godine nakon hapšenja nekih ključnih igrača, zbog čega su članovi klana bili prinuđeni da smanje aktivnosti, ali i da su se podijelili na manje frakcije.

Do 2020. godine, prema podacima Europola, članovi klana su poput brojnih kriminalaca širom svijeta, koristili nekada zaštićenu Skaj aplikaciju za komunikaciju i ugovaranje švercerskog posla.

Okrivljeni Haris Monić u Crnoj Gori krajem prošle godine postao je vlasnik firme “Growmax”, koja je u Centralnom registru privrednih subjekata registrovana za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada.

Firma je osnovana 26. novembra 2025. godine sa sjedištem u mjestu Lužnica, a Monić je zaveden kao vlasnik i direktor kompanije.

Njegova kompanija nije predala finansijski izvještaj za prošlu godinu.