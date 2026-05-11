Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odjeljenje je, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB), u Rožajama, uhapsilo Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela: neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, na međunarodnom nivou, saopšteno je iz SDT-a, javljaju Vijesti.

SDT će, nakon završetka svih planiranih dokaznih radnji i saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i o pokrenutom postupku.