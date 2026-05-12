Afrim Kupa (53), treći optuženi za pokušaj podmićivanja porotnika na suđenju Goranu Gogiću, priznao je pred federalnim sudom u Bruklinu krivicu za ometanje pravde.

Izvor: Youtube/MrARENABoxing

On je priznao da je pokušao da podmiti jednog porotnika da glasa za oslobađajuću presudu u postupku protiv crnogorskog državljanina optuženog za krijumčarenje gotovo 20 tona kokaina, pišu Vijesti.



Kupa je posljednji od trojice optuženih koji je priznao krivicu za to krivično djelo, nakon što su Mustafa Fteja (54) i Valmir Krasnići (35) priznali krivicu 19. februara, odnosno 4. marta 2026. godine.

Sredinom novembra 2025. optuženi su ponudili da porotniku u krivičnom postupku United States v. Goran Gogić plate do 100.000 dolara u zamjenu za glas za oslobađajuću presudu na kraju suđenja.

Kupi, Krasnićiju i Fteji prijeti do 20 godina zatvora.

Priznanja krivice saopštili su Džozef Nosela mlađi, američki tužilac za Istočni distrikt Njujorka, i Džejms C. Barnakl mlađi, pomoćnik direktora FBI-ja zadužen za njujoršku kancelariju, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država.

"Svaki pokušaj da se utiče na integritet našeg pravosudnog sistema naići će na brze i ozbiljne posljedice", rekao je Nosela.

"Ovi optuženi priznali su da su ometali federalni krivični postupak u Bruklinu pokušajem da podmite porotnika, što udara u samu srž vladavine prava. Naša kancelarija posvećena je zaštiti sudskog procesa i obezbjeđivanju da oni koji pokušaju da ga korumpiraju budu u potpunosti pozvani na odgovornost", kazao je američki tužilac, prenose Vijesti.

Nosela je zahvalio njujorškoj kancelariji Homeland Security Investigations na radu u predmetu Gogić.

"Pokušaj optuženih da utiču na ishod krivičnog postupka ugrozio je integritet pravosudnog sistema naše zemlje. Neka današnje priznanje krivice pokaže posvećenost FBI-ja da pozove na odgovornost svakog pojedinca koji pokuša da se umiješa u naše sudske postupke", rekao je Barnakl.

Prema sudskim dokumentima, porota u predmetu protiv Gogića izabrana je 3. i 5. novembra 2025. godine. Između 13. i 17. novembra, Kupa, Krasnići i Fteja pokušali su da jednog porotnika podmite gotovinskom isplatom, u zamjenu za pristanak da glasa da Gogić nije kriv.

Tužilaštvo tvrdi da je Krasnići organizovao sastanak između Kupe i Fteje na Staten Ajlendu, gdje je dogovoreno da Fteja porotniku ponudi novac za oslobađajuću presudu.

Fteja je potom, kako se navodi, 15. novembra porotniku prenio ponudu - da će mu biti plaćeno do 100.000 dolara da na suđenju glasa za oslobađajuću presudu.

Dan prije planiranog početka suđenja, trojica optuženih navodno su detaljno razrađivala plan o isplati novca porotniku, a već narednog dana Kupa i Krasnići su uhapšeni u svojim kućama na Staten Ajlendu.

Kod Kupe je, prema navodima istražitelja, pronađen dokument sa imenom porotnika, kućnom adresom i mjestom zaposlenja, dok je Krasnići imao digitalnu fotografiju porotnika koju je slao Fteji, pišu Vijesti.

Kako se navodi u optužnici i drugim sudskim dokumentima, suđenje Goranu Gogiću trebalo je da počne pred okružnom sutkinjom SAD Džoan M. Azrak 17. novembra 2025. godine.

Porota je bila izabrana, a uvodne riječi trebalo je da počnu 17. novembra 2025. godine, ali je postupak zaustavljen nakon otkrivanja pokušaja podmićivanja. Porota je potom raspuštena neposredno prije uvodnih izlaganja.

Gogića u tom postupku zastupa Džozef Koroco mlađi, sin pokojnog Džozefa "Džo Džo" Koroca, nekadašnjeg konsiljerea kriminalne porodice Gambino.

Gogić je optužen po jednoj tački za zavjeru radi kršenja Zakona o suzbijanju krijumčarenja droge na moru i po tri tačke za kršenje tog zakona.

Prema navodima optužnice, između maja 2018. i jula 2019. Gogić se sa drugima udružio radi distribucije ogromnih količina kokaina preko komercijalnih teretnih brodova.

Gogić je, kako se tvrdi, koordinisao sa izvorima kokaina u Kolumbiji, članovima posade koji su prevozili tone kokaina na komercijalnim teretnim brodovima na otvorenom moru, kao i mrežom lučkih radnika koji su transportovali i istovarivali kokain u Evropi preko Sjedinjenih Država.

Američke službe zaplijenile su tri takve pošiljke, ukupno gotovo 20.000 kilograma kokaina.

Ako bude osuđen, Gogiću prijeti doživotna kazna zatvora.

Suđenje bivšem crnogorskom teškašu u novembru prošle godine zapalo u haos, nakon što je FBI otkrio plan da se porotnik podmiti sa 100.000 dolara tokom vikenda prije uvodnih izlaganja.

Nakon istrage, federalni tužioci su saopštili da su u Gogićevoj ćeliji u pritvorskom centru MDC u Bruklinu pronašli zaštićena pravna dokumenta, uključujući fotografiju ćerke jednog svjedoka, kao i detalje navodnih slučajeva zastrašivanja svjedoka uoči suđenja, prema sudskim podnescima.

Tim odbrane tvrdio je da Gogiću nije namjerno ostavio nijedan zaštićeni dokument, iako su neke stranice možda nenamjerno bile pomiješane sa gomilom nezaštićenih dokumenata koje je advokatska kancelarija donosila tokom posjeta zatvoru.

"Iako niko od nas nije namjeravao da ostavi bilo kakav zaštićeni materijal gospodinu Gogiću, priznajemo da nam ti materijali nijesu sve vrijeme bili na oku", napisala je kobraniteljka Anđela Lipsman, pišu Vijesti.

"Na primjer, ne bismo nosili obiman materijal sa sobom u toalet ili tokom odlaska do automata za prodaju hrane i pića. A pošto je dokumenata bilo toliko mnogo, bilo bi teško uočiti da li neki nedostaje nakon posjete."

Američko tužilaštvo za Istočni distrikt Njujorka sudiji Džoan Azrak početkom godine dostavilo je podnesak, u koji Vijesti imaju uvid, a kojim traže da se advokatska kancelarija Rubinstein & Corozzo LLP ukloni iz Gogićeve odbrane, jer tvrdi da advokati, uključujući Džozefa Koroca mlađeg, imaju sukob interesa.

Tužilaštvo navodi da bi advokati mogli biti svjedoci u istrazi o podmićivanju porotnika i ometanju pravde, a posebno tvrdi da je Koroco “subject”, odnosno predmet tekuće istrage o pokušaju podmićivanja porotnika i ometanju pravde.

Džozef Koroco mlađi, advokat boksera Gorana Gogića, tvrdi da ne bi trebalo da bude uklonjen iz Gogićevog predmeta za trgovinu drogom na osnovu "neosnovanih" optužbi za uticaj na porotu i zastrašivanje svjedoka, navodeći da federalne vlasti pokušavaju da ga "uhvate" još od devedesetih godina.

Koroco mlađi, sin pokojnog navodnog konsiljerea kriminalne porodice Gambino, Džozefa "Džo Džo" Koroca, iznio je taj stav u sudskom podnesku u petak, dvije sedmice nakon što su ga federalni tužioci označili kao predmet krivične istrage i zatražili da njegova advokatska kancelarija bude izuzeta iz Gogićevog predmeta.

Korocova kobraniteljka Anđela Lipsman usprotivila se tome u pismu sudiji Azrak, navodeći da bezuspješni pokušaji FBI-ja da pronađe dokaze da se Koroco bavio reketiranjem datiraju još iz devedesetih godina, prenose Vijesti.

"Savršeno dobro znamo da između nas i kancelarije američkog tužioca nema ljubavi i, imajući u vidu stav vlade u ovom slučaju, nema je ni na vidiku", napisala je.