Američki savezni tužioci tvrde u podnesku Okružnom sudu u Bruklinu da je postojala šema uticaja i prijetnji svjedocima u postupku protiv crnogorskog boksera Gorana Gogića, koji se suočava sa optužbama da je imao ključnu ulogu u operaciji kojom je kroz američke luke prokrijumčareno više od 20 tona kokaina, vrijednog preko milijardu dolara, prenosi "New York Daily News".

Tužioci tvrde da su u Goranovoj ćeliji u njujorškom zatvoru nađene fotografije i povjerljivi podaci o pojedinim svjedocima te su tražili da se isključe pojedini advokati zbog sumnje da bi mogli biti umiješani u nedozvoljen uticaj na svjedoke.

Gogić, čije je suđenje za trgovinu drogom odloženo nakon optužbi za pokušaj manipulisanja porotom, držao je fotografiju porodice svjedoka u svojoj zatvorskoj ćeliji, otkrili su savezni tužioci.

Do tog otkrića došlo je nakon šokantnog razvoja događaja u posljednjem trenutku vikend prije uvodnih riječi, kada su savezni istražitelji saznali za zavjeru da se jednom od porotnika isplati 100.000 dolara, i moglo bi dovesti do toga da Gogićevi advokati budu izbačeni iz slučaja, prenosi portal RTCG.

Pretragom ćelije crnogorskog boksera u MDC Bruklinu pronađeni su mobilni telefoni i osjetljivi dokumenti iz njegovog slučaja, prvobitno na engleskom, ali prevedeni na njegov maternji jezik, iako su dokumenti sudskim nalogom ograničeni samo na korišćenje njegovom timu odbrane, rekao je američki tužilac Fransisko Navaro na saslušanju u Saveznom sudu u Bruklinu.

"Fotografija pronađena u njegovoj ćeliji nosi oznaku 'osjetljivo'. Ovo je izuzetno zabrinjavajuće jer nema razloga da imate fotografiju porodice svjedoka u svojoj ćeliji, osim ako, naravno, nemate pristup mobilnim telefonima koje možete koristiti za širenje te fotografije", rekao je Navaro sudiji Okružnog suda SAD Džoan Azrak 17. decembra prošle godine.

Navodno, kako prenosi pomenuti portal, kćerka jednog svjedoka primila je čudnu posjetu, kada se čovjek iz istočne Evrope interesovao gdje je njen otac. U drugom slučaju, identitet jednog od svjedoka koji je trebalo da bude tajan, objelodanjen je u holandskim medijima, tvrdi se u članku ovog njujorškog portala.

Advokatica Anđela Lipsman je, međutim, saopštila da nije namjerno ostavila nikakva zaštićena dokumenta kod Gogića, iako je moguće da su se pojedine stranice greškom našle među velikom količinom nezaštićenog materijala koji su advokati unosili tokom posjeta u pritvoru.

"Iako niko od nas nije imao namjeru da gospodinu Gogiću ostavi bilo kakav zaštićeni materijal, priznajemo da dokumenta nijesu u svakom trenutku bila pod našim nadzorom. Na primjer, nijesmo mogli nositi obimnu dokumentaciju sa sobom u toalet ili do automata za hranu, a zbog velikog broja papira bilo je teško utvrditi da li nešto nedostaje nakon posjete", navela je Lipsman.

Gogićev branilac, Džozef Koroco Mlađi osporio je pokušaj federalnih tužilaca da bude uklonjen iz tog predmeta, ocjenjujući optužbe za uticaj na porotu i zastrašivanje svjedoka kao neosnovane. On tvrdi da savezne vlasti pokušavaju da ga diskredituju još od 1990-ih godina.

Koroco Mlađi, sin pokojnog navodnog savjetnika mafijaške porodice Gambino Džozefa "Džo Džo" Koroca, iznio je te tvrdnje u podnesku sudu u petak, dvije sedmice nakon što su ga federalni tužioci označili kao "subjekat" krivične istrage i zatražili da njegova advokatska kancelarija bude isključena iz Gogićevog slučaja.

"Ni ranija istraga FBI-ja protiv gospodina Koroca zbog reketiranja, niti navodna aktuelna istraga zbog opstrukcije pravde, ni na koji način neće ugroziti našu energičnu i posvećenu odbranu gospodina Gogića", rekla je njegova saradnica.

Gogić se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački pred američkim saveznim sudom u Njujorku, pokazuju sudski spisi.

Savezni agenti uhapsili su Gogića 30. oktobra 2022. godine, dok se ukrcavao na let iz Majamija za Cirih.

Tužioci su tvrdili da je koordinirao sa članovima posade na komercijalnim brodovima koji se koriste za transport droge, sa trgovcima narkoticima u Kolumbiji koji su nabavili kokain, sa operaterima glisera koji su ga dopremali kontejnerskim brodovima u Južnoj Americi i sa ljudima u evropskim lukama koji su čekali da prime kokain kada je stigao na odredište, piše portal RTCG.

Američke vlasti su tvrdile da nije bio nižerangirani švercer droge u navodnoj zavjeri, već "visoko profilisani trgovac narkoticima" za balkanske kartele.

Optužbe proizilaze iz zapljene 19.930 kilograma (22 tone) kokaina sa tri komercijalna teretna broda 2019. godine, uključujući 17.956 kilograma (19,8 tona) sa "MSC Gaiane" dok je bio usidren na pomorski terminal Paker Avenije u Filadelfiji, navode Vijesti.

S druge strane, advokatica Lipman je uputila pismo sudiji Saveznog suda u Bruklinu Džoan Azrak, u kojem je oštro reagovala na zahtjev tužilaštva.

"Kada bi sama činjenica da je gospodin Koroco subjekat krivične istrage bila prepreka da zastupa optužene, njegova višedecenijska pravna karijera bila bi ugušena u samom začetku, jer bezuspješni pokušaji FBI-ja da pronađe dokaze o njegovoj navodnoj umiješanosti u reketiranje sežu još u 1990-e, kada je advokatska firma Rubinstein & Koroco tek bila osnovana“, navela je Lipsman u pismu koje je potpisao i Koroco.

Ona je dodala da odnosi sa kancelarijom američkog tužioca odavno nijesu prijateljski.

"Savršeno nam je jasno da između nas i kancelarije američkog tužioca nema nimalo simpatija i, s obzirom na stav Vlade u ovom slučaju, nema ni prostora da se one razviju“, napisala je Lipsman.

Federalni tužioci u Bruklinu su tokom decenija u više navrata pokušavali da spriječe Koroca da zastupa optužene povezane sa mafijom. Tako su 2005. godine nastojali da ga uklone iz suđenja za ubistvo i reketiranje Dominiku Picioni, članu porodice Gambino, navodeći da je Koroco 'kućni advokat' te kriminalne organizacije, da je lojalan svom ocu i ujaku Nikolasu "Nikiju" Korocu, kao i da je bio predmet dvije odvojene krivične istrage.

Tužilaštvo je tada tvrdilo i da je Koroco 2000. godine bio predložen za prijem u porodicu Gambino, ali da je tadašnji šef porodice Džozef Masino, koji je kasnije postao saradnik vlasti, "uskratio saglasnost smatrajući da advokatima ne bi trebalo dozvoliti da postanu punopravni članovi Koza nostre".

Sudija Džek Vajnštajn je, međutim, dozvolio Korocu da ostane u tom predmetu. Picioni je 2007. godine osuđen za reketiranje i zavjeru za ubistvo bračnog para koji je pljačkao mafijaške klubove, ali ga je porota oslobodila optužbi da je lično ubio supružnike.

Vajnštajn je takođe 2010. godine odbio pokušaj tužilaštva da spriječi Koroca da zastupa navodnog saradnika Gambina, Majkla Skarpacija, u jednom predmetu prevare.

Savezne vlasti su, međutim, uspjele da iste godine ubijede sudiju Džona Glisona da zabrani Korocu da zastupa navodnog vojnika porodice Gambino, Gaetana Napolija Starijeg, u drugom slučaju prevare, nakon što se advokat suočio sa istragom zbog mogućeg uticaja na svjedoke. Napoli je prije početka suđenja priznao krivicu.