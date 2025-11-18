Zbog ovog incidenta savezna sutkinja je iznenada raspustila porotu u trenutku kada je trebalo da počnu uvodne riječi na suđenju koje se odvija u Bruklinu, država Njujork.

Tri muškarca uhapšena su u SAD-u u ponedjeljak zbog sumnje da su sa 100 hiljada dolara u kešu pokušali da podmite jednom porotniku kako bi oslobodio bivšeg boksera teške kategorije, crnogorskog državljanina Gorana Gogića, koji je optužen za šverc 20 tona kokaina, prenosi Asošiejted pres (AP).

Kako je saopštio portparol federalnih tužilaca u Bruklinu Džon Marzuli, nakon 30-odnevne pauze biće izabrana nova, anonimna porota. Sutkinja Džoan Azrak zakazala je ročište za 17. decembar.

Gogić je optužen da je učestvovao u zavjeri za krijumčarenje 20 tona kokaina iz Kolumbije u Evropu preko američkih luka, koristeći komercijalne teretne brodove. Crnogorski državljanin se izjasnio da nije kriv.

Pomoćnik američkog državnog tužioca Fransisko Navrro rekao je sutkinji da su trojica muškaraca uhapšena nakon što su prišli jednom porotniku i ponudili mu 100 hiljada dolara za oslobađajuću presudu.

Tužilac je dodao da su optuženi možda došli u posjed spiska porotnika ili informacija o poroti od "pojedinaca povezanih sa ovim suđenjem".

Gogićev advokat Džozef Korozo rekao je sudiji da je obavijestio bivšeg boksera da se suđenje u ponedjeljak neće održati.

Jedan od optuženih, Mustafa Fteja, pušten je uz kauciju od 150 hiljada dolara nakon ročišta u utorak. Druga dvojica optuženih, Valmir Krasnići i Afrim Kupa, ostali su u pritvoru. Fteja, Krasnići i Kupa nijesu bili obavezni da se izjasne o krivici tokom prvog pojavljivanja pred sudom.

Policijski zvaničnici opisali su Gogića kao "velikog trgovca drogom" koji je djelovao u "ogromnim razmjerama".

Prema podacima sa bokserskog sajta Sport & Note, Gogić je profesionalno boksovao u Njemačkoj od 2001. do 2012. godine, ostvarivši skor od 21 pobjede, 4 poraza i 2 neriješena meča.

U krivičnoj prijavi pred federalnim sudom u Bruklinu, agent FBI-ja napisao je da se plan podmićivanja odvijao između četvrtka i nedjelje.

Kako stoji u sudskim dokumentima, Fteja je već poznavao porotnika označenog kao "John Doe #1", te ga je u četvrtak više puta pozivao na mobilni telefon, nakon čega je porotnik pristao da se sastanu na Staten Ajlendu.

Tokom sastanka u četvrtak, Fteja je porotniku rekao da su ljudi iz Bronksa spremni da mu plate za oslobađajuću presudu, navodi se u prijavi.

Dva dana kasnije, tokom drugog sastanka, Fteja je porotniku rekao da su spremni da mu plate između 50 i 100 hiljada dolara da utiče na tok suđenja.

Prema prijavi, istražitelji su obezbijedili više snimljenih razgovora optuženih o planiranju podmićivanja porotnika, pri čemu su razgovori vođeni na albanskom i engleskom jeziku. Sudski dokumenti sadrže i neke citate iz tih razgovora.

Gogiću prijeti kazna od deset godina do doživotne robije. Prema navodima tužilaca, Gogić i njegovi saučesnici sarađivali su sa članovima posade brodova kako bi krijumčarili kokain u kontejnerima, podižući teret droge sa glisera koji bi prilazili teretnim brodovima duž njihove rute, uključujući i luke u Kolumbiji, Ekvadoru i Peruu.

Američki organi gonjenja presreli su tri pošiljke, saopštili su tužioci, uključujući 1.437 kilograma kokaina na brodu "MSC Carlotta" u luci Njujork–Nju Džerzi u februaru 2019. i 17.956 kilograma kokaina — vrijednog više od milijardu dolara — na brodu "MSC Gayane" u luci Filadelfija u junu 2019.

Zaplijena u Filadelfiji označena je kao jedna od najvećih zaplijena kokaina u istoriji SAD, saopštili su tužioci.