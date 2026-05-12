Odlukom Višeg državnog tužilaštva nedavno uhapšeni pripadnici škaljarskog klana - Arjan Rečković i Miloš Marković sprovedeni su sinoć u Istražni zatvor u Spužu, a Tariku Muminoviću određeno je zadržavanje do 72 sata, saznaju "Vijesti".

Za Rečkovićem i Muminovićem policija je tragala od maja prošle godine, kada su, po tvrdnjama nadležnih, u podgoričkom City kvartu pokušali da ubiju sada pokojnog Igora Nedovića, kojeg je kako se sumnja Rečković i likvidirao u julu iste godine, na kućnom pragu u Staroj varoši, pišu Vijesti.

Marković je potraživan zbog ubistva Saše Klikovca u julu 2020. godine u Zeti.