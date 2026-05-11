Uprava policije je jutros u zajedničkoj akciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbjednost uhapsila, kako tvrde, trojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih djela.

Izvor: Uprava policije

Uprava policije je jutros u zajedničkoj akciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbjednost uhapsila, kako tvrde, trojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih djela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno je iz policije. Uhapšeni su Arjan Rečković (23), Tarik Muminović (22) i Miloš Marković (36).

Prema navodima policije, Miloš Marković se potraživao zbog ubistva Saše Klikovca u Zeti 18. jula 2020. godine.

On je, kako se dodaje, ranije bio pušten da se brani sa slobode zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonskom roku, nakon čega je prekršio mjeru nadzora i bio u bjekstvu.

Pogledajte 00:06 privođenje Rečkovića, Muminovića i Markovića Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Arjan Rečković se sumnjiči da je 16. jula 2025. godine u Podgorici ubio Igora Nedovića kao i za pokušaj ubistva počinjeno 17. maja iste godine.

Tarik Muminović je osumnjičen da je zajedno sa Rečkovićem učestvovao u pokušaju teškog ubistva, i to u ulozi pomagača.

Nedović je bio ranjen i u pucnjavi koja se dogodila u lokalu “Doppio” u podgoričkom Siti kvartu 17. maja 2025. godine.