Službenici Uprave policije izveli su opsežnu akciju na osnovu koje su uhapsili nekoliko osoba, saznaje portal Dan.

Kako nezvanično saznaje Dan, među uhapšenima je i Arijan Rečković.

Pored njega uhapšene su još dvije osobe koje se kao i on dovode u vezu sa "škaljarskim klanom" i to Tarik Muminović i Miloš Marković.

Policijske aktivnosti su u toku.

Podsjećamo, Arjan Rečković (23), optužen je za ubistvo Podgoričanina Igora Nedovića (29). Rečković je bio u bjekstvu, a teret mu se stavlja da je 16. jula prošle godine, u Staroj varoši u Podgorici, usmrtio Nedovića. Krivično djelo za koje se tereti, Rečković je počinio dva mjeseca nakon što je, kako se sumnja, ranio Nedovića u lokalu u podgoričkom Siti kvartu, piše Dan.

Ubistvo Nedovića istražitelji su pripisali ratu kotorskih klanova. Prema evidencijama bezbjednosnih službi, Nedović je bio blizak "kavačkom klanu", a Rečković "škaljarcima".