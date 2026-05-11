Uprava policijeje jutros u zajedničkoj akciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbjednost uhapsila, kako tvrde, trojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih djela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno je iz policije. Uhapšeni su Arjan Rečković (23), Tarik Muminović (22) i Miloš Marković (36).

Prema navodima policije, Mikloš Marković se potraživao zbog ubistva Saše Klikovca u Zeti 18. jula 2020. godine.

On je, kako se dodaje, ranije bio pušten da se brani sa slobode zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonskom roku, nakon čega je prekršio mjeru nadzora i bio u bjekstvu.

„On se potraživao i zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

Arjan Rečković se sumnjiči da je 16. jula 2025. godine u Podgorici ubio Igora Nedovića kao i za pokušaj ubistva počinjeno 17. maja iste godine.

Tarik Muminović je osumnjičen da je zajedno sa Rečkovićem učestvovao u pokušaju teškog ubistva, i to u ulozi pomagača.

Nedović je bio ranjen i u pucnjavi koja se dogodila u lokalu “Doppio” u podgoričkom Siti kvartu 17. maja 2025. godine.

Nekoliko dana kasnije je iz policije saopšteno da su kao izvršioci tog teškog krivičnog djela identifikovani direktni – neposredni izvršioc i pomagač, Podgoričanini Arjan Rečković (22) i Tarik Muminović (21).

Oni su od tada bili u bjekstvu.

Policija je saopštila da je ovom akcijom razbijeno djelovanje ćelije ove organizovane kriminalne grupe na teritoriji Podgorice.

Tokom akcije izvršeni su i pretresi dva takozvana štek stana i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni.

„Uhapšeni će biti sprovedeni nadležnim pravosudnim organima na dalju nadležnost“, kazali su iz Uprave policije.

Dodaju da se nastavljaju dalje policijsko-tužilačke aktivnosti usmjerene na djelovanje ove organizovane kriminalne grupe.

Iz policije su istakli i da službenici koji učestvuju u složenim operacijama primjenjuju metodologiju rada i znanja stečena kroz saradnju sa FBI-jem.

„O daljim budućim aktivnostima Uprava policije i Specijalno državno tužilaštvo će blagovremeno i transparentno informisati javnost“, zaključuje se u saopštenju.