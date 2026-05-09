Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović priveden je kod sudije za istragu podgoričkog Višeg suda, prenosii Dan.

Nakon toga će biti poznato da li će se braniti sa slobode ili iz pritvora.

Čađenović je danas saslušan u SDT nakon čega mu je bilo određeno tužilačko zadržavanje zbog opasnosti od bjekstva.

Podsjećamo, Čađenović je kod tužioca negirao krivično djelo za koja se sumnjiči i nije odgovarao je samo na putanja svojih advokata, ne i tužioca.

Kako nam je kazao ranje danas advokat Lazar Aković Čađenović je u SDT saslušan povodom predmeta iz 2016.godine koji se odnosi na nedozvoljen prelazak granice nekoliko lica.

-SDT smatra da je u tom postupku iz 2016. nastupila apsolutna zastara jer je Čađenović pasivno djelovao. Radi se o licima i predmetu koja nisu poznata javnosti - ukazao je ranije danas advokat Aković.

On je na pitanje portala Dan kazao da ta lica nisu označena kao članovi nekog klan, piše Dan.

-Osumnjičenom se stavlja na teret da u periodu od 2016. do 2021. godine, nije vršio svoje službene dužnosti kao specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu, u krivičnom postupku koji je pokrenuo protiv pet okrivljenih i za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, pa je, usljed toga što u postupku nije preduzimao procesne radnje, nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, zbog čega se protiv okrivljenih, za pomenuto krivično djelo, krivični postupak po zakonu ne može nastaviti - naveli su ranije danas iz SDT.

Podsjećamo, Čađenović je juče uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). On je i ovaj put uhapšen zbog toga što SDT sumnja da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.