Prema spisima predmeta, Svetislav Filipović zasebno vrši krivična djela, nije označen ni kao vođa, ni kao pripadnik neke kriminalne organizacije. Jedino što ga veže sa drugom grupom okrivljenih jesu isti prikriveni islednici koji su ih pratili, pojasnio je advokat Lazar Aković u izjavi za "Dan".

Akcija kodnog naziva "Spektakular", sudeći po dosadašnjem toku istrage, ipak nije bila spektakularna toliko koliko je to predstavljeno u javnosti. Nakon hapšenja osumnjičenih, izvještavano je da je u ovoj akciji razbijen balkanski kartel, odnosno ozloglašena kriminalna grupa koja se dovodi u vezu sa krijumčarenjem skoro pet tona kokaina. Međutim, u spisima predmeta, a što je za "Dan" potvrdio i advokat Lazar Aković, branilac Svetislava Filipovića, nema ni slova o balkanskom kartelu. Osumnjičeni se čak ne terete ni za stvaranje kriminalne organizacije. U pitanju su dva navodna kriminalna udruženja, a većina osumnjičenih u ovom slučaju ne tereti se za zajedničke radnje.

Budući da je akcija "Spektakular" predstavljena kao veliki udar na balkanski kartel, bilo je očekivano da su svi osumnjičeni sarađivali u švercu kokaina. Međutim, tužilački spisi govore drugačije. Filipović, koji je medijima predstavljen kao jedan od vođa balkanskog kartela, tereti se da je u inostranstvu krijumčario preko četiri tone kokaina. U jednom slučaju je sa Bobanom Golubovićem, kako tvrdi Više državno tužilaštvo, preprodavao kokain na teritoriji Crne Gore. Preostalih osam osumnjičenih, makar prema spisima predmeta, nemaju nikakve veze ni sa Filipovićem ni sa Golubovićem. Oni su, navodno, radili za Gojka Boričića, koji je nedostupan nadležnim organima i za kojim se traga. Iako su javnosti predstavljeni kao dio balkanskog kartela koji se tereti za šverc skoro pet tona kokaina, oni su zapravo uhapšeni zbog prodaje znatno manje količine droge – od nekoliko grama do nekoliko kilograma. Sa Boričićem su osumnjičeni i Emin Adžijusufović, Božo Vujisić, Pavle Pejić, Petar Krsmanović, Nemanja Stojanović, Enes Borančić i Vukan Vujačić.

Da su navodi iz tužilačkih spisa u potpunoj suprotnosti sa onim kako je akcija predstavljena javnosti potvrdio nam je i advokat Aković.

"Svi okrivljeni apsolutno nemaju zajedničkih aktivnosti, terete se za samostalne radnje i zasebna krivična djela. U ovom slučaju ne radi se o bilo kakvom kartelu, kako je to pogrešno predstavljeno u javnosti. Oni se i ne terete za stvaranje kriminalne organizacije, što bi moralo biti da je riječ o kriminalnim grupama. Filipović, prema spisima predmeta, zasebno vrši krivična djela, nije označen ni kao vođa, niti kao pripadnik neke kriminalne organizacije. Jedino što ga veže sa drugom grupom okrivljenih jesu isti prikriveni islednici koji su ih pratili " pojasnio je Aković u izjavi za "Dan".

Saslušanje svjedoka u ovom predmetu počelo je pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici. Filipović je, kako je navedeno u spisima, u periodu od oktobra 2024. do aprila ove godine, u Podgorici, Njemačkoj, Boliviji, Tajlandu, Belgiji i Dominikanskoj Republici, u više navrata organizovao mrežu zasad nepoznatih preprodavaca i posrednika kako bi nabavio i prenosio kokain, konoplju i hašiš. Kako se sumnja, on je osnivao privredna društva u Crnoj Gori i inostranstvu, u kojima su formalno odgovorna lica bili on, lica povezana s njim ili lica preminula u inostranstvu, preko kojih je nabavljao i prenosio narkotike u tovarima voća i brašna. Transakcije za kupovinu i prodaju droge vršio je uglavnom u kriptovalutama.