Jedan od navodnih vođa balkanskog kartela Svetislav Filipović (47) uhapšen je juče u Podgorici u sklopu velike međunarodne akcije usmjerene protiv krijumčara velikih količina narkotika. Filipović je, kako je saopšteno, šef kriminalne grupe koja se tereti za šverc 4,5 tona droge, a osim njega juče je uhapšeno još šest osoba, dok se za dvjema traga. Jedno lice je odranije u spuškom zatvoru.

Prilikom jučerašnje finalne međunarodne akcije na teritoriji Crne Gore i Njemačke, uz podršku Europola, izvršen je pretres 11 lokacija u našoj državi, procesuirano je 14 osumnjičenih, od čega 10 u Crnoj Gori, dok su četiri osobe uhapšene u Njemačkoj, navodi Dan.

" Kriminalne aktivnosti su podrazumijevale krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike ka zemljama Evropske unije, dok je krijumčarenje kanabisa i hašiša sprovođeno dominantno rutom iz Azije ka zemljama Evropske unije i manjim dijelom kroz krijumčarske rute na području Evrope, korišćenjem pomorskog kontejnerskog saobraćaja, kao i vazdušnog saobraćaja i kopnenih krijumčarskih ruta, uključujući skrivene sofisticirane metode transporta", pojasnio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović na jučerašnjoj konferenciji za novinare

Prije direktora crnogorske policije o akciji se oglasio Europol, navodeći da je u Crnoj Gori uhapšen jedan od vodećih lidera balkanskog kriminalnog kartela. Europol je, kako je saopšteno, podržao organe za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike operacije usmjerene na značajnu ćeliju balkanskog kartela, a pružili su podršku i organima za sprovođenje zakona u Njemačkoj u vezi sa istragom usmjerenom na potencijalne kontakt osobe, prenosi Dan.

"Pravosudni organi u Crnoj Gori podigli su optužnice protiv više osumnjičenih zbog njihovog učešća u krijumčarenju 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine. Droga je zaplijenjena u 12 različitih prethodnih operacija širom više zemalja Evropske unije i Južne Amerike. Vjeruje se da je mreža koristila pomorske i vazdušne rute za krijumčarenje, koristeći brodske kontejnere i druge skrivene metode za transport nedozvoljenih supstanci", navodi se u saopštenju Europola.

Šćepanović je saopštio da je Uprava policije početkom oktobra 2024. godine započela složenu višemjesečnu međunarodnu operaciju kodnog naziva "SPEKTAKULAR", u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici i međunarodnim partnerima, piše Dan.

Osim Filipovića, juče su uhapšeni Boban Golubović (35), Enes Borančić (22), Petar Krsmanović (25), Emin Adžijusufović (35), Božo Vujisić (30) i Pavle Pejić (33).

Iz policije su naveli da se u UIKS-u od ranije nalazi Nemanja Stojanović (34) iz Niša.

"Danas je u Crnoj Gori lišeno slobode 7 lica, dok se osmo lice nalazi u UIKS-u zbog drugog krivičnog djela, a za 2 lica se preduzimaju mjere i radnje na njihovom lociranju. Do sada prikupljeni dokazi i podaci ukazuju da je S.F. (47) iz Podgorice lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio kvalifikovani oblik krivičnog djela neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od maksimalnih 15 godina zatvora i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama", istakao je Šćepanović.

G.B. (50) iz Podgorice, rođen u Beranama, koji se već duži vremenski period ne nalazi na teritoriji Crne Gore, i koji je formirao dio ove kriminalne mreže i izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje i krivično djelo neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. E.A. (35) iz Podgorice, B.V. (30) iz Podgorice, rođen na Cetinju, i P.P. (33) iz Podgorice lišeni su slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje i krivično djelo neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Ovu kriminalnu mrežu činile su i heterogene strukture, među kojima su identifikovani pripadnici jedne visokorizične kriminalne grupe, koji su ostvarili saradničku mrežu, kazao je Šćepanović.

On je rekao da je Nemanja Stojanović u zatvoru zbog izvršenog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenosi Dan.

"Ukupan bilans, odnosno rezultat ove operacije je zaplena oko 4,5 tona narkotika, u 12 pojedinačnih velikih zaplena, od čega: 2,7 tona kokaina u Boliviji (te je u ovoj akciji krajem 2024. godine 10 lica lišeno slobode) i 1,8 tona razlititih vrste droga u Evropi – Belgija, Njemačka i Crna Gora, od čega oko 1,55 tona kanabisa, 120 kg hašiša i oko 120 kg kokaina", kazao je Šćepanović.