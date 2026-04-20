Puške nuđene za 30.000 eura

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Navodni vođa ogranka balkanskog kartela Svetislav Filipović je u periodu od oktobra 2024. do aprila ove godine, u Podgorici, Njemačkoj, Boliviji, Tajlandu, Belgiji i Dominikanskoj Republici, u više navrata organizovao mrežu zasad nepoznatih preprodavaca i posrednika kako bi nabavio i prenosio kokain, konoplju i hašiš, navodi se u spisima tužilaštva.

Filipović se tereti da je osnivao privredna društva u Crnoj Gori i inostranstvu, u kojima su formalno odgovorna lica bili on, lica povezana s njim ili lica preminula u inostranstvu, preko kojih je nabavljao i prenosio narkotike u tovarima voća i brašna. Sumnjiči se i da je koristeći druga privredna društva u inostranstvu koja nabavljaju raznu robu iz Južne Amerike, zajedno sa nepoznatim saučesnicima, nabavljao drogu, pa su preko posrednika koji su zaduženi za čitanje QR kodova na paletama, te preko posrednika u špediterskim firmama, uz učešće carinskih službenika, preuzimali kontejnere sa drogom, koje su prevozili do magacina gdje se vršilo izuzimanje droge, dok je transakcije za kupovinu i prodaju droge vršio uglavnom u kriptovalutama, piše Dan.

U spisima Višeg državnog tužilaštva u Podgorici navodi se da je 15. oktobra 2024. godine, kao osnivač i ovlašćeni zastupnik u pravnom licu "Spektakular" Podgorica, pošto je prethodno nabavio kokain, naručio i organizovao pomorski transport 430 džakova sojinog brašna, ukupne bruto mase 21,6 tona, koje je bilo izmiješano sa 2,7 tona kokaina iz Bolivije, ka luci u Hamburgu, u čemu je spriječen akcijom policije. Pošiljka iz maja prošle godine od oko 110 kila konoplje iz Tajlanda, koja je realizovana vazdušni putem, takođe je presretnuta na aerodromu u Frankfurtu, Tužilaštvo Filipovića sumnjiči i da je 7. jula prošle godine, preko firme čiji je formalni izvršni direktor njegova supruga Tamara Maraš, naručio i organizovao pomorski transport tovara sa ananasom u kojem se nalazilo i 68, 78 kilograma kokaina, ali je u preuzimanju droge spriječen kontrolom kontejnera od strane policijskih i carinskih organa Belgije u luci u Antverpenu. Već sledećeg mjeseca, preko firme u Berlinu čiji je osnivač lice preminulo 2025. godine, oko 1,4 tone konoplje ubacio je u tovar iz Njemačke koji je policija oduzela u luci u Hamburgu. Nedjelju dana kasnije, preko podgoričke firme čiji je formalni izvršni direktor njegova bivša supruga, organizovao je prevoz 38 kilograma kokaina iz Njemačke u pošiljci ananasa. Filipović se tereti i da je preko firme za uvoz voća čiji je osnivač njegova bivša supruga u novembru prošle godine vazdušnim putem organizovao transport oko 40 kilograma konoplje i 121 kilograma hašiša iz Amerike u Njemačku, što je takođe spriječeno na aerodromu u Frankfurtu.

Tužilaštvo tvrdi da ima dokaze i da je navodi šef ogranka balkanskog kartela od oktobra 2024. do aprila ove godine, u Podgorici i Frankfurtu, u više navrata, nudio na prodaju i posredovao u prodaji kokaina. Sumnjiči se i da je sa Bobanom Golubovićem 6. decembra 2024 godine, u Podgorici, nudio i prodavao kokain. Kako tvrde iz tužilaštva, u više navrata prodavali su narkotike na nekoliko lokacija u Podgorici.

Filipović se sumnjiči da je izvršio produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Cme Gore, a okrivljeni Golubović da je kao saizvršilac počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, prenosi Dan.

Filipović se sumnjiči da je počinio i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama. Prema navodima iz tužilačkih spisa, 2. decembra 2024. i 9. januara ove godine, u Podgorici, neovlašćenoje nudio na prodaju veće količine vatrenog oružja i municije, čija je nabavka, držanje i nošenje zabranjeno građanima shodno članu 5 stav 1 Zakona o oružju. Kako tvrde iz tužilaštva, on je 2. decembra 2024 godine nudio na prodaju pet pušaka, od kojih su tri snajperske, sa ukupno 700 komada municije, po ukupnoj cijeni od 30.000 eura, koje oružje i municija su se nalazili kod nepoznatog lica u mjestu Karlsrue u SR Njemačkoj, a 9. januara istim licima nudio na prodaju veće količine vatrenog oružja, i to 50 komada raznih pištolja marke "glok" i različitih automatskih pušaka, posredstvom nepoznatog lica u SR Njemačkoj.