Policija traga za bjeguncem Vukanom Vujačićem.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Počela su saslušanja uhapšenih u okviru velike međunarodne akcije "Spektakular“, koja je usmjerena protiv šverca narkotika i djelovanja takozvanog Balkanskog kartela.

Osumnjičeni, koji su lišeni slobode u Crnoj Gori u koordinaciji sa međunarodnim partnerima, privedeni su u Više državno tužilaštvo u Podgorici, prenose Vijesti.

Akcija, realizovana juče, sprovedena je uz podršku međunarodnih bezbjednosnih agencija, a obuhvatila je više osoba koje se sumnjiče za učešće u organizovanom krijumčarenju velikih količina narkotika na međunarodnom nivou.

Nakon saslušanja, tužilaštvo će donijeti odluku o određivanju pritvora osumnjičenima.

Na teritoriji Crne Gore uhapšeni su Svetislav Filipović (47) iz Podgorice, kojeg je Europol u zvaničnom saopštenju označio visokorizičnom metom, organizatorom jedne ćelije Balkanskog kartela, pišu Vijesti.

Terete ga da je počinio kvalifikovani oblik krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprijećena kazna do 15 godina zatvora, kao i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

Crnogorska policija juče je slobode lišila i Bobana Golubovića (35), Enesa Borančića (22) i Petra Krsmanovića (25) - iz Podgorice, zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija sumnjiči pedesetogodišnjeg Gojka Boričića iz Podgorice, rođenog u Beranama, da je formirao dio te kriminalne mreže, ali on, prema navodima policije, duže vrijeme nije na teritoriji Crne Gore, prenose Vijesti.

Zbog sumnje da su počinili krivična djela kriminalno udruživanje i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su i Emin Adžijusufović (35), Božo Vujsić (30) i Pavle Pejić (33).

Policija traga za bjeguncem Vukanom Vujačićem.