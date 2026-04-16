Akcija, realizovana juče, sprovedena je uz podršku međunarodnih bezbjednosnih agencija, a obuhvatila je više osoba koje se sumnjiče za učešće u organizovanom krijumčarenju velikih količina narkotika na međunarodnom nivou

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici određeno je zadržavanje do 72 sata za sedmoricu juče uhapšenih zbog sumnje da su učestvovali u organizovanom krijumčarenju velikih količina narkotika na međunarodnom nivou.

Rješenje o zadržavanju donijeto je za Svetislava Filipovića (47) iz Podgorice, kojeg je Europol u zvaničnom saopštenju označio visokorizičnom metom, organizatorom jedne ćelije Balkanskog kartela.

Terete ga da je počinio kvalifikovani oblik krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprijećena kazna do 15 godina zatvora, kao i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

U tužilački pritvor poslati su i Boban Golubović (35), Enes Borančić (22) i Petar Krsmanović (25) - iz Podgorice, koje sumnjiče da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Pritvor do 72 sata određen je i Eminu Adžijusufoviću (35), Božu Vujsiću (30) i Pavlu Pejiću (33).

Zbog sumnje da su dio te ćelije Balkanskog kartela, policija traga za pedesetogodišnjim Gojkom Boričićem iz Podgorice, kojeg terete da je formirao dio te kriminalne mreže, kao i za bjeguncem Vukanom Vujačićem.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici je nakon saslušanja više lica u svojstvu osumnjičenog i to S.F.,E.A.,E.B., B.G., P.K., P.P. i B.V., odredilo zadržavanje do 72 sata navedenim licima, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eskplozivnim materijama. U daljem toku postupka, ovo tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje propisane zakonom u cilju rasvjetljavanja konkretne krivično pravne stvari", saopšteno je iz VDT Podgorica.

Akcija, realizovana juče, sprovedena je uz podršku međunarodnih bezbjednosnih agencija, a obuhvatila je više osoba koje se sumnjiče za učešće u organizovanom krijumčarenju velikih količina narkotika na međunarodnom nivou.

Na teritoriji Crne Gore uhapšeni su Svetislav Filipović (47) iz Podgorice, kojeg je Europol u zvaničnom saopštenju označio visokorizičnom metom, organizatorom jedne ćelije Balkanskog kartela.

Terete ga da je počinio kvalifikovani oblik krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprijećena kazna do 15 godina zatvora, kao i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

Crnogorska policija juče je slobode lišila i Bobana Golubovića (35), Enesa Borančića (22) i Petra Krsmanovića (25) - iz Podgorice, zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija sumnjiči pedesetogodišnjeg Gojka Boričića iz Podgorice, rođenog u Beranama, da je formirao dio te kriminalne mreže, ali on, prema navodima policije, duže vrijeme nije na teritoriji Crne Gore.

Zbog sumnje da su počinili krivična djela kriminalno udruživanje i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su i Emin Adžijusufović (35), Božo Vujsić (30) i Pavle Pejić (33).

Policija traga za bjeguncem Vukanom Vujačićem.