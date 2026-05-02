Terete se za stvaranje kriminalne organizacije i međunarodni promet droge; dio optuženih u bjekstvu

Odbjegli policajac Darko Kalezić i bivši šampion u automobilizmu Darko Bakrač optuženi su za stvaranje kriminalne organizacije i međunarodni šverc marihuane, prenose Vijesti.

Optužnicu protiv njih i navodnih članova grupe Specijalnom odjeljenju Višeg suda podnijelo je Specijalno državno tužilaštvo, nakon sprovedene istrage.Kako je saopšteno, optužnica obuhvata i Aleksandra Popovića (45), Dejana Stanišića (39) iz Nikšića, Radoja Petrovića zvanog Rale (30) iz Podgorice, kao i osobu označenu inicijalima T.C., prenose Vijesti.

Svima se na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se Kalezić i Bakrač dodatno terete za krijumčarenje droge.

Popović i T.C. optuženi su i za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

Iz SDT-a su naveli da je u optužnici predloženo produženje pritvora za Popovića, Stanišića i Petrovića, dok je za okrivljene koji su u bjekstvu predloženo suđenje u odsustvu, prenose Vijesti.