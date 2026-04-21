Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva SDT, u Baru i Tivtu u toku su hitne policijsko-tužilačke aktivnosti usmjerene na više osoba zbog sumnje da su povezane sa kriminalnom organizacijom odgovornom za četiri teška ubistva u kojima je stradalo šest lica, prenosi CdM.

“Po nalogu SDT-a Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi opsežne hitne dokazne radnje na teritoriji Bara i Tivta, obuhvatajući više lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u izvršenju teških krivičnih djela”, saopšteno je iz SDT-a.

Policija istovremeno preduzima intenzivne mjere i radnje s ciljem lišenja slobode osumnjičenih, piše CdM.

Iz SDT-a su saopštili da će, nakon okončanja dokaznih radnji i saslušanja lica koja budu lišena slobode u svojstvu osumnjičenih, javnost biti blagovremeno obaviještena o rezultatima akcije, kao i o daljim koracima u postupku.