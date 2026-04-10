Državne energetske kompanije su podnijele prijavu u vezi sa sudskim sporom koji je protiv njih podnio Željko Medojević, vlasnik nekadašnje podgoričke firme “Kvadrat komerc”.

Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet po krivičnoj prijavi koju su u februaru podnijeli Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) protiv više osoba, zbog sumnje na organizovani kriminal u vezi sa sudskim sporom teškim oko šest miliona eura, potvrđeno je “Vijestima”.

U prijavi se tvrdi da su vještaci i sudije zajedno sa Medojevićem dio organizovane kriminalne grupe i da su kroz postupak u kojem je tužilac Medojević potraživao naknadu izgubljene dobiti zbog navodnih prekida u napajanju električnom energijom firme “Kvadrat komerc” doprinijeli donošenju odluka koje su dovele do višemilionske štete za državne kompanije procijenjene na blizu šest miliona eura sa kamatama, prenose Vijesti.

“EPCG i CEDIS su u februaru ove godine, podnijeli Speciijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više lica, zbog više krivičnih djela po kojoj je u toku izviđaj. Radi zaštite interesa postupka ne mogu dati više podataka”, kazao je portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Medojević je pred Osnovnim sudom u Podgorici pokrenuo sudski postupak koji je rezultirao presudom 17. februara 2025. u korist te kompanije, a Viši sud je 2. decembra 2025. odbio žalbu energetskih kompanija i potvrdio presudu Osnovnog suda. Energetske kompanije su Vrhovnom sudu podnijele reviziju presude Višeg suda krajem januara ove godine, navode Vijesti.

Od tužilaštva se traži da hitno reaguje po ovoj krivičnoj prijavi zato što je Medojević, kako se tvrdi, u pripremi ovog djela prenio na sebe kao fizičko lice eventualne obaveze oštećenih (EPCG i CEDIS) prema firmi “Kvadrat komerc” po osnovu ugovora o ustupanju potraživanja i da je pokrenut izvršni postupak početkom februara ove godine koji potpisuje javni izvršitelj Aleksandar Božović za naplatu novca.

U prijavi se ukazuje i da je Medojević unaprijed, putem punomoćja koje je dao advokatu Dejanu Klikovcu, rasporedio novac koji bi mogao biti naplaćen od državnih kompanija na četiri žiro-računa u različitim bankama u Crnoj Gori, pri čemu je odredio procente i iznose koji bi trebalo da budu uplaćeni za pojedine članove njegove porodice. Iz energetskih kompanija u prijavi se tvrdi da postoji sumnja da bi dio tog novca mogao biti namijenjen i drugim osobama koje se u prijavi pominju kao članovi organizovane kriminalne grupe.

Izvori “Vijesti” iz pravnog sektora, o čemu je redakcija pisala početkom marta, tvrde da SDT može da ocijeni da li je zahtjev energetskih kompanija opravdan i da od sudova traži da se blokira taj novac. Sagovornik iz EPCG rekao je da najveći dio novca još nije skinut sa računa energetskih kompanija.

Nakon što je redakcija objavila tekst o podnošenju krivične prijave, reagovao je Medojević. On je izjavio da su izvršni direktori EPCG-a Zdravko Dragaš i CEDIS-a Vladimir Ivanović pokazali ozbiljno nerazumijevanje propisa koji uređuju energetsku djelatnost i funkcionisanje elektrodistributivnog sistema, te da su očigledno pogrešno pravno savjetovani. On ih je pozvao da bi zbog toga trebalo da podnesu ostavke na funkcije koje obavljaju.