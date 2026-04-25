Vozilo pronađeno u Kotoru, osumnjičenom određen pritvor

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Stanice policije Plužine rasvijetlili su krivično djelo teška krađa i lišili slobode jednu osobu iz Cetinja, osumnjičenu da je otuđila vozilo i novac u iznosu od oko 2.000 eura.

Kako je saopšteno iz policije, postupajući po prijavi vlasnika jednog restorana u Plužinama od 19. aprila 2026. godine, utvrđeno je da je iz objekta nestao novac, dok je ispred restorana otuđeno putničko motorno vozilo marke „Chevrolet“.

Kriminalističkom obradom identifikovan je osumnjičeni V.M. (35) iz Cetinja, za kojim je raspisana lokalna potjernica. On je ubrzo pronađen i uhapšen od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Kotor, a tom prilikom kod njega je pronađeno i oduzeto ukradeno vozilo.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, V.M. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Uz krivičnu prijavu priveden je nadležnom tužiocu, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata.

Nakon toga, osumnjičeni je sproveden sudiji za istragu, koji mu je odredio pritvor.