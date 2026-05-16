Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Robert Levandovski riješio je da se oprostio od Barselone

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni Robert Levandovski odlučio je da se oprosti od navijača Barselonae, pošto će nakon četiri godine napustiti klub iz Katalonije.

Poljski napadač, koji ima 37 godina, i dalje je veoma tražen na fudbalskom tržištu, ali kako se već nagađalo prethodnih mjeseci, njegova era u Barseloni je završena.

„Poslije četiri godine punih izazova i napornog rada, vrijeme je da krenem dalje. Odlazim sa osjećajem da je misija završena. Imao sam četiri sezone, tri titule. Nikada neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača još od prvih dana. Katalonija je moje mjesto na svijetu. Hvala svima koje sam upoznao na tom putu tokom ove prelijepe četiri godine“, poručio je Levandovski.

„Posebna zahvalnost predsjedniku Đoan Laporta što mi je dao priliku da doživim najnevjerovatnije poglavlje svoje karijere. Barselona je ponovo tamo gdje joj je mjesto. Živjela Barselona. Živjela Katalonija“, napisao je u oproštaju od Barselone Robert Levandovski, uz video u kojem su prikazani najljepši trenuci tokom četvorogodišnjeg mandata u Španiji.

Još nije poznato gdje će Levandovski nastaviti karijeru, ali ne bi bilo iznenađenje da krene putem Kristijano Ronaldoa. Saudijska Arabija trenutno privlači veliku pažnju fudbalskog svijeta, a tamošnji klubovi već pripremaju ponude za Poljaka.

Postoji i mogućnost da se pridruži Lionel Mesiju u Sjedinjene Američke Države. Levandovski se i dalje osjeća spremno za vrhunski fudbal, pa nema sumnje da ćemo ga još nekoliko godina gledati na terenu.

Karijeru je započeo u Varšavi, nastupao je za Legija Varšava, potom za Znič Pruskov i Leh Poznanj, prije nego što je 2010. godine prešao u Borusia Dortmund.

Nakon četiri godine u Dortmundu uslijedila je era u Bajern Minhenu, gdje je ostao do 2022. godine i postao jedna od najvećih legendi kluba. Posljednje četiri godine proveo je u Barseloni, sa kojom je osvojio titulu šampiona La Ligae.