U testamentu sam dokumentovao sve poruke i snimke ko mi je iz Specijalnog državnog tužilaštva i iz Specijalnog policijskog odjeljenja tražio stanove po nižim cijenama ali i novac, kazao je danas biznismen Aleksandar Mijajlović pred Višim sudom u Podgorici u dopuni odbrane, jer 11. marta nijesu unijeti svi detalji iz njegovog iskaza, prenosi Portal ETV.

Mijajlović je kategorično negirao da je jedan od organizatora šverca cigareta.

"Deset dana prije hapšenja sam znao da ću biti uhapšen, kada se neko od njih vrati sa skijanja, a mogao sam da bježim da me nikada ne nađu, ali ja to nikada ne bih uradio. Kako bih to objasnio svojoj porodici?", upitao je Mijajlović.

Oni koji mu, kako kaže, pakuju optužbe neka se stide toga i sve će im se vratiti.

On se osvrnuo i na poruku: "Aca da vidimo on tamo ima jake kombinacije".

Mijajlović je objasnio da Tužilaštvo tvrdi da su te poruke na skaj aplikaciji razmjenjivali Petar Lazović i Ljubo Milović.

" Niko me nikada nije pitao u vezi luke u Dubaiju, a pogotovo to nije mogao da me pita Petar Lazović, jer nijesmo imali komunikaciju na tom nivou. Stariji sam 20 godina od njega i nije mi on bio drug nego njegov otac " kazao je Mijajlović.

On je naglasio da nikada ni u jednu luku u Emirate nije ušao. Objasnio je da ostaje evidencija o ulascima i to je tužilac mogao da provjeri i čudi ga zašto to nije uradio.

Mijajlović je ukazao da je u jednom dijelu optužnog akta navedno da se on dopisivao ali navodi da to nije tačno, nego se, kako je kazao, radi o drugim osobama.

On je dodao i da nijesu tačni ni navodi optužnice da je letio u 18 h sati - nije tačno ni vrijeme jer kod sebe ima kartu kada je tačno letio.

On je pred sudskim vijećem kojim predsjedava Boris Bulatović ponovio da mu je u martu 2024. godine bez njegovog prisustva otvoren telefon i tada je instalirana aplikacija Telegram.

" Stiglo je obavještenje ljudima koji me imaju u kontaktima, a među njima je i advokat Stefan Jovanović i on je napravio screenshot " ispričao je Mijajlović.

U dopuni odbrane ukazao je da tužilac u optužnici nigdje jasno ne kaže da je on korisnik pina koje mu pripisuje.

" Nigdje Specijalno državno tužilaštvo ne kaže dokazano je nego : sumnjamo, zaključujemo, logiciramo...To se može prevesti: sanjamo, voljeli bi, maštamo" kazao je Mijajlović.

On je istakao da je EUROPOL naveo da je korisnik pina Novi Miki, a u optužnici navode da je licu nadimak Aco iako to u dokumentima koji su proslijeđeni Crnoj Gori nigdje ne piše.

E TV podsjeća da je Mijajlović 11.marta negirao da je bio na čelu kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta i istakao da nikada nije imao telefon na kojem je instalirana skaj aplikacija.

On je tada rekao i da je ostavio testament u kojem je napisao ko će biti kriv ako njegova djeca ostanu siročad.

" Sve do detalja sam napisao što se dešavalo. Što je ko od mene tražio, kakav novac i stanove. U postupcima je jedan isti tužilac, jedan isti šef SPO i njihov rukovodilac. Da li će ti ljudi odgovarati kasnije. Svakoga mogu u oči da pogledam "kazao je u martu Mijajlović.

Osim Mijajlovića na optužnici je vlasnik „Tehnomaksa“ Vesko Petranović, Dejan Jokić, Zoran Đukanović, Golub Vojinović, policajci Milenko-Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić, Jovan Miletić, Marinko Koprivica, Dušan Vukadinović i Dražen Vukadinović.

U ovom postupku spojene su tri optužnice.