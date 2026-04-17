Na suđenju za ubistvo škaljaraca, tužilac citira poruke Radoja Zvicera koje otkrivaju planove o zločinu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/Interpol

Odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, prema tvrdnjama tužioca Saše Ivanića, planirao je da jednog od vođa škaljarskog klana Alana Kožara ubije na njegov rođendan, 4. decembra 2019. Tužilac Ivanić danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu, na suđenju kriminalnoj grupi koja se tereti za Kožarevo, ali i ubistva škaljaraca Igora Dedovića, Stevana Stamatovića i Damira Hadžića citirao poruke, koje su kako tvrdi, razmjenjivali putem Skaj aplikacije a koje prema tužiočevim navodima to dokazuju.

"Razmijenjene isprave putem aplikacije jasno, po tužilaštvu, dokazuju da se u njima razmjenjuju poruke koje se odnose na radnje u cilju ubistava. Upotrijebljena je riječ 'dranje' koja se nesumnjivo odnosi na ubistva oštećenih. Iz njih proizilazi da su 30. novembra 2019. okrivljeni imali informaciju da su oštećeni u Atini. U jednoj od poruka piše 'našli smo Kožnog'", naveo je danas u sudnici Specijalnog suda tužilac Saša Ivanić.

On je potom citirao poruku Radoja Zvicera u kojoj navodno piše da ima informaciju da je jedan od oštećenih "vozio bajs" i da šalje nekoga da vidi s kim je.

"Preksjutra mu je rođendan. Ja bih da se ovaj radi za rođendan", piše navodno Zvicer 2. decembra 2019. aludirajući, kako tužilac tvrdi na Alana Kožara, koji je rođen 4. decembra.

"Ja bi sve muško na rođendan da deremo, trojicu bih poslao", piše, kako tvrdi tužilac, Radoje Zvicer.

U porukama koje je potom tužilac citirao, a koje šalju Zvicer i ostali, navodno dogovaraju o prebacivanju oružja iz Srbije u Grčku, traženju kuća za smještaj ljudi koje šalju da izvrše zločin, kao i njihovom prebacivanju preko granice. Prema fotografijama koje su razmjenjivali putem iste aplikacije, prema tužilaštvu, otkrili su u kojoj teretani škaljarci treniraju u Atini i slali svoje ljude da im uđu u trag.

"Ljudi, auto sa štekom iz Srbije neka krene sa četiri utoke. Imamo li automate u Beogradu, heklere ili kratke kalaše? Dva kalaša, dvije škorpije, dvije sa tišinom, dvije obične", piše navodno vođa kavačkog klana u decembru 2019.

Posle izlaganja tužioca, koji je citirao veliki broj poruka odbjeglog vođe kavačkog klana, za riječ se javio advokat Dejan Lazarević, koji Radoja Zvicera brani u drugom postupku.

"Ne znam i nije mi jasno zašto tužilac pominje Zvicera a nije našao da zbog nečega treba da bude okrivljen u ovom predmetu, jer to nije. Poruke koje su, ja tvrdim, mijenjane i dokucavane, a slike fotošopirane nemaju nikakvu vremensku poveznicu za događajima iz optužnice", rekao je Lazarević.

Radoje Zvicer, podsjetimo, nije optužen za ubistva škaljaraca u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, ali se postupak protiv njega vodi u Grčkoj. Dedović i Stamatović, podsjetimo, ubijeni su u januaru 2020. u Atini, a Kožar i Hadžić u julu iste godine na ostrvu Krf.

Kao jedan od organizatora kriminalne grupe, prema optužnici je Veljko Belivuk, koji se posle izvođenja ovih dokaza javio za riječ tvrdeći da su riječi i slova u tabelama u kojima se presretnute poruke prikazuju mijenjane i da ne "ne želi da implicira ko ih je mijenjao, ali da se vidi ko voli da dodaje slova i apostrofe", aludirajući na tužioca.

U sudnici je zbog toga izbila žestoka polemika, pošto se odmah i tužilac javio za riječ tražeći od sudije da sankcioniše Belivuka zbog ovakvih navoda.

"Ovo su manipulativne izjave, tvrdi okrivljeni Belivuk s kojim godišnje imamo više od 70 ročišta, i on misli da kao okrivljeni ima pravo da priča šta hoćem ovo ciljano radi. Predlažem da ga opomenete, novčano kaznite ili isključite iz postupka. Njegova ospsesija tužilaštvom sada dolazi do izražaja", reagovao je tužilac, na šta mu je odmah uzvratio i okrivljeni Beleivuk:

"Sada vas sudija ja molim da reagujeta. Mene vrijeđa rečenica "da okrivljeni može da priča šta hoće", to je uvrjedljivo, ali neću da kukam kao...", rekao je Belivuk.

Inače, pred sam kraj današnjeg suđenja, branioci okrivljneih Milinka Brašnjovića, Radeta Stojićevića i Vladimira Mandića predložili su da im bude ukinut pritvor. Advokat Jakša Peković, koji brani Mandića, predložio je da njegovom klijentu pritvor bude zamijenjen kućnim pritvorom uz nanogicu i jemstvo u nekretninama od gotovo mililon i 300.000 eura, ali je sud te predloge odbio.

Branilac Dušana Jovanovića, advokat Stefan Jokić zatražio je da se ovom okrivljenom vrate bračne posjete na koje je imao pravo u pritvoru, ali mu se ne odobravaju poslednjih mjeseci. Pošto je sudija rekla da "pošalju pisani zahtjev i da će to biti riješeno", za govornicu je izašao i Dušan Jovanović.

"Pisao sam vam za bračne posjete, imao sam ih a sada ih nemam. Slagali su me u pritvoru da je to do vas, e pa dobro, sada ću da raspravim sa njima", rekao je Jovanović prije nego što se uz negodovanje vratio u boks za optužene.

