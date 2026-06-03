Oglasile se komšije o ubistvu starijeg muškarca u centru Beograda.
Danas oko 7 časova ujutru je u Plzenjskoj ulici u centru Beograda ubijen stariji muškarac S.P. (92), a uhapšen je osumnjičeni mladić (26) zbog sumnje da ga je ubio u porodičnoj kući. Komšije su se oglasile za "Blic" o ubijenom muškarcu.
"Živio je sa partnerkom tu 30 godina. Povučen čovjek, miran. Ima djecu u Americi", kaže komšija ubijenog muškarca.
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"Živio sa partnerkom 30 godina, ima djecu u Americi": Komšije progovorile o ubistvu u centru Beograda (Foto)
Osumnjičeni mladić je uhapšen odmah nakon zločina. Motiv zasad nije poznat, istraga je u toku.
(Blic/MONDO)