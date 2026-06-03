Oglasile se komšije o ubistvu starijeg muškarca u centru Beograda.

Izvor: MONDO

Danas oko 7 časova ujutru je u Plzenjskoj ulici u centru Beograda ubijen stariji muškarac S.P. (92), a uhapšen je osumnjičeni mladić (26) zbog sumnje da ga je ubio u porodičnoj kući. Komšije su se oglasile za "Blic" o ubijenom muškarcu.

"Živio je sa partnerkom tu 30 godina. Povučen čovjek, miran. Ima djecu u Americi", kaže komšija ubijenog muškarca.

Pogledajte fotografije sa mesta ubistva u centru Beograda

Vidi opis "Živio sa partnerkom 30 godina, ima djecu u Americi": Komšije progovorile o ubistvu u centru Beograda (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 21 / 21 AD

Osumnjičeni mladić je uhapšen odmah nakon zločina. Motiv zasad nije poznat, istraga je u toku.

(Blic/MONDO)