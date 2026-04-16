Lalić je, između ostalog, istakao kako su Zvicer i njegova kriminalna grupa imali uticaj i na „pravosudni aparat Crne Gore“.

Svjedok Srđan Lalić saopštio je danas da su srpski državljani Veljko Belivuk i Marko Miljković imali zabranu ulaska u Crnu Goru, te da im je navodni šef kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer, preko vrha crnogorske bezbjednosne službe, sredio nesmetan boravak, piše Pobjeda.

“Rekli su mi da im je Radoje Zvicer u vrhu crnogorske bezbjednosne službe sredio da mogu nesmetano da borave. Pričali su mi da su u Crnoj Gori imali svitu, kao da su delegacija, a ne kriminalna organizacija”, podvukao je Lalić.

On je to saopštio danas u sudnici Višeg suda u Podgorici, putem video-linka iz beogradskog suda, svjedočeći u postupku koji se vodi protiv bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Svjedok Lalić, inače, označen je za visokopozicioniranog pripadnika ozloglašenog klana Veljka Belivuka. Međutim, on je pred srpskim pravosudnim organima priznao sva počinjena zlodjela i tako dobio status okrivljenog saradnika.

Lalić je, između ostalog, istakao kako su Zvicer i njegova kriminalna grupa imali uticaj i na „pravosudni aparat Crne Gore“.

Osvrnuo se i na ilegalni boravak Belivuka i Miljkovića u Crnoj Gori, a nakon počinjenih likvidacija u Spužu.

“Mislim da su podršku crnogorske bezbjednosne službe imali i u oktobru 2020. godine kada su se ilegalnim putem vratili u Srbiju”, kazao je on pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović.

Sa druge strane, on nije naveo nijedno ime iz crnogorskih službi bezbjednosti, kao ni pravosuđa, na koje je sada odbjegli Zvicer, navodno, imao uticaj.

“Belivuk i Miljković su mi vjerovatno pominjali imena, ali s obzirom na to da je riječ o drugoj zemlji, nije me zanimalo. Znam da je sam vrh bezbjednosne službe bio u pitanju. Više osoba. Zvicerova grupa je bukvalno rukovodila njima”, tvrdi svjedok Lalić.

On je dodao i da je grupa šefa kavačke kriminalne grupe koristila te službenike kako bi „rješavali svoje konkurente“.

“Poslije svega, kad sam sklopio kockice, mogao bih da kažem koja su to imena. Ali, to bi sada bilo samo moje mišljenje”, naveo je Lalić.

Pored toga, naglasio je da su Belivuk i Miljković bili “zadivljeni činjenicom da Zvicer vlada policijskim strukturama Crne Gore” i da su htjeli i u Srbiji da prilagode političku klimu i naprave takve pozicije da i njih čuvaju bezbjednosne strukture.

“To ne jenjava i dalje. I dalje pokušavaju da političku klimu prilagode sebi “, istakao je svjedok Lalić.

Ovaj svjedok, inače, ima nadimak „nasmijani koljač“ zbog fotografija sa Skaj aplikacije na kojima pored tijela žrtve pozira nasmijan.

Prema stavu specijalnog tužioca Miloša Šoškića, iskaz Lalića je vjerodostojan i iz njega proizilazi da su Belivuk i Miljković imali zabranu te da im je neko iz bezbjednosnog sektora to i ukinuo.

Nasuprot tome, branioci Lazovića, advokati Zoran Piperović i Stefan Jovanović, ustvrdili su da se Tužilaštvo oslanja na iskaz osobe koja je povezana sa najmonstruoznijim zločinima u regionu.

“Predmet spašava stostruki ubica”, naveo je, između ostalog, advokat Piperović.

Piperović je potom sudsko vijeće podsjetio na iskaz bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Enisa Bakovića koji je, prema njegovim riječima, “bio kapo u dijelu skidanja operativnih mjera”.

“Baković je rekao da nije bilo zabrane, danas tužilac ne prigovara kriminalcu koji, valjda, zna bolje da li je bilo zabrane ili nije. Ispada da su svi lagali, samo će nas prosvijetliti najbolji drug Belivuka i Miljkovića koji je spaljivao ljude po Beogradu”, naglasio je Piperović.

Smatra da utisak, kako je rekao, okorjelog kriminalca ne može da bude mjerodavan ni za što.

“Jer spašava svoju glavu za nepočinstva”, rekao je i dodao da iskaz Lalića ne može da bude ispred iskaza tužiteljke Sanje Jovićević, koja i danas obavlja tu funkciju.

Advokat Stefan Jovanović smatra da je jasno da se Tužilaštvo oslanja na čovjeka koji je povezan sa najmonstruoznijim zločinima u regionu.

“Lalić je imao više prilika da kaže ime našeg branjenika, ali on to nije uradio jer Lazović nema veze sa onim što Tužilaštvo navodi “, rekao je Jovanović.

Optuženi Zoran Lazović je nakon svjedočenja Lalića kazao da mu je ispod svakog moralnog, ljudskog i profesionalnog nivoa da komentariše njegov iskaz i pridružio se izjašnjenjima advokata.

Podsjetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Osumnjičen je i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, člana kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.

Suđenje se nastavlja 20. aprila.