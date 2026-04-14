Uprava policije saopštila je da je jutros došlo do požara na parkingu Uprave za imovinu u Maslinama, u Podgorici, te da policajci preduzimaju mjere u cilju procesuiranja izvršioca.

"Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, jutros je u 04.40 časova prijavljeno od strane zaštitara parking prostora Uprave za imovinu u Maslinama, da je došlo do požara na četiri vozila", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodali su da je požar lokalizovan, te je utvrđeno da su četiri putnička motorna vozila u potpunosti izgorela, dok su na osam vozila nastala oštećenja. U trenutku izbijanja požara, parking prostor obezbjeđivala su tri zaštitara privatne firme.

"Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podogrici koji je naložio da se uviđaj izvrši u prisustvu vještaka za požare eksplozije i havarije, te su ove radnje u toku. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovoga događaja i procesuiranja izvršioca ili više njih", zaključuje se u saopštenju UP.