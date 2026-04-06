Odgovorno lice identifikovano

Izvor: SZS Tivat

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat rasvijetlili su u kratkom roku podmetanje požara počinjeno jutros oko 08,45 časova u Gornjoj Lastvi, na štetu fizičkog lica.

Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Tivat je, naime, jutros prijavljeno od strane Vatrogasne službe da je došlo do požara na pomoćnom objektu jedne porodice u Gornjoj Lastvi, nakon čega su na lice mjesta upućene patrole policije i Ekipa za vršenje uviđaja.

Policijske mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, koje su odmah preduzete, veoma brzo su dovele do identifikovanja lica za koje se sumnje da je podmetnulo požar i to na način što je upotrebom podesnog sredstva – ubrzivača požara zapalilo pomoćni objekat oštećene porodice, u kojem se nalazila oprema za zemljoradnju, alat i ostale stvari.



Punoljetno lice muškog pola, za koje postoji sumnja da ima određene zdravstvene probleme, a za koje se sumnja da je podmetnulo požar, je pronađeno od strane policije a zatim je, u pratnji Službe hitne medicinske pomoći, sprovedeno u odgovarajuću medicinsku ustanovu. Ovo lice nije zadobilo povrede u događaju. Takođe, povrede nije zadobilo nijedno drugo lice, već je pričinjena šteta na imovini oštećene porodice.

Požar, koji je mogao da se proširi na ostali dio sela s obzirom da se radi o području sa niskim rastinjem, je lokalizovan i stavljen pod kontrolu.



O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru. U toku su uviđajne mjere i radnje, u prisustvu vještaka za PEH.

Nakon svih radnji, tužilac će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.