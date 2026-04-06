U naselju Kuće Rakića danas oko podne izbio je požar.

Brzom reakcijom podgoričkih vatrogasaca spriječena je veća materijalna šteta.

Kako je Portalu Analitika rekao komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorica, Nikola Bojanović, dojava o požaru primljena je u 12:15.

„Za samo osam minuta, u 12:23, pet vozila sa 12 vatrogasaca stiglo je na lice mjesta i započelo gašenje požara. Vatra je ugašena u 13:05“, kazao je Bojanović.

Uzrok požara za sada nije poznat, ali kako je rekao komandir podgoričkih vatrogasaca, izgleda kao da je počeo sa spoljnje strane i zatim krenuo da se širi ka unutrašnjosti magacina.

„Da smo došli tri minuta kasnije, požar bismo gasili pet, šest dana jer je magacin bio pun zapaljivog materijala“, istakao je Bojanović.