Suđenje je odloženo zbog lošeg zdravstvenog stanja okrivljenog Stevana Kraljevića, koji se na početku ročišta glavnog pretresa požalio sudu da se ne osjeća dobro.

Specijalno vijeće kojim je predsjedavao sudija Nikola Boričić, danas je, za 30. april u Višem sudu u Podgorici, odložilo početak sudskog procesa okrivljenima Radoju Zviceru, Milanu Vujotiću, Veljku Belivuku i ostalim optuženima za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020. godine u Spužu, prenose Vijesti.

Suđenje je odloženo zbog lošeg zdravstvenog stanja okrivljenog Stevana Kraljevića, koji se na početku ročišta glavnog pretresa požalio sudu da se ne osjeća dobro.



“Ja se ne osjećam dobro. Imam vrtoglavicu i malaksalost i nisam spreman da pratim današnje suđenje”, kazao je Kraljević.

Njegov branilac, advokat Matija Bulatović potvrdio je sudu da mu se neposredno prije početka suđenja Kraljević požalio da se nalazi u lošem zdravstvenom stanju, pišu Vijesti.

“Imajući u vidu zdravstveno stanje optuženog Kraljevića, današnje suđenje se odlaže za 30. april. Optuženi će biti pregledan u UIKS-u, koji će nakon toga sudu dostaviti medicinsku dokumentaciju”, kazao je sudija Boričić.

Vijeće je prihvatilo predlog advokata Božine Banovića da se obavi psihijatrijsko vještačenje u pogledu sposobnosti okrivljenog Slobodana Kašćelana da prati glavni pretres. Sudija Boričić je dodao da će sud donijeti posebnu naredbu. Sud je odbio predloge advokata Bojana Koraća, Marka Radovića, Marije Šofranac i Dimitrija Šoća da se ukine pritvor okrivljenima Borku Bešoviću, Radu Garoviću, Vladimiru Vučkoviću i Bojanu Bešoviću.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić protivio se predlozima odbrane za ukidanje pritvora.

Advokat Srđan Lješković je u obraćanju sudu rekao da povlači jemstvo za okrivljenog Mersudina Čalakovića, za ukidanje pritvora, navode Vijesti.

“Na odluku o predloženom jemstvu odbrana je čekala godinu dana. Ovo je kritika na račun vijeća. Već tri godine se Čalaković nalazi u pritvoru, a praktično suđenje nije počelo”, istakao je Lješković.

Optužnicom SDT-a je predstavljeno da je Zvicer je krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu.

"Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić “, navodi se u optužnici.

Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mjesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Na optužnici pored Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović, prenose Vijesti.

Okrivljeni Dragan Knežević je preko grupnog čata kriptovane aplikacije za telefonsku komunikaciju SKY ECC ostalim pripadnicima ove grupe poslao fotografije Radulovića i Hodžića kako bi ih upoznao sa fizičkim izgledom meta. Po nalogu Zvicera, Ratko Živković je koristeći kumovske veze sa Radulovićem, namamljuje ga 14. oktobra 2020. godine na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana na ,,sastanak“ dolazi i Hodžić. U međuvremenu Belivuka, Miljkovića, Jankovića i još jednu tročlanu grupu Mersudin Čolaković je terenskim vozilom, mimo graničnih prelaza, preveo iz Tutina u Rožaje, tačnije mjesto Bać.

Prvi kod mlina u Spužu, 14. oktobra 2020. godine stigao je Radulović, kojeg dočekuje kum Živković. Radulovića je tog dana ,,audijem A6“ u 12.47 časova dovezao pašenog Stevo Latković, a četiri minuta kasnije stigao je i Hodžić kojeg ,,audijem A4“ dovezao zet Adis Spahić.

Odmah po ulasku u kuću, nakon što su Ratko Živković i Nebojša Janković sjeli sa Radulovićem, Hodžićem i Spahićem, u dnevni boravak ušli su Belivuk, Miljković, Paunović i Kilibarda. Belivuk i Miljković i nasrnuli su na Hodžića. Kada se Hodžić mašio za pištolj dok ga je Belivuk držao rukama na podu, Marko Kilibarda je u njega ispalio više metaka od kojih je preminuo na licu mjesta. Paunović, Miljković, Belivuk i Janković su nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića. Paunović je Spahića više puta nogama udario u glavu, a Radulovića „heklerom“ po desnoj strani lica nakon čega su im ruke i noge vezali ljepljivom trakom. Tog dana, iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra, ubijen je Adis Spahić dok su Belivuk i Miljković Radulovića džipom “audi Q7” koji im je u blizini kuće ostavio Aleksandar Ljumović, Radulovića oko 15.30 časova iz Spuža odvezli u kuću sa apartmanima u mjestu Sutvara – Opština Kotor, koju su ustupili Nikša i Davor Perović, piše u optužnici.