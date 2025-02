Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović savjetovao je jednom od vođa kavačkog klana da udave nijhovog nevoljnog saradnika Mila Radulovića Kapetana, kako u kolima ne bi ostali tragovi koje bi morali da čiste, istovremeno nudeći razne usluge toj kriminalnoj grupi, odnosno da za

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Da udave Raulovića predlagao je Kotoraninu Slobodanu Kašćelanu, i to četiri dana pošto su pripadnici kavačkog klana oteli i zarobili visokopozicioniranog škaljarca.

Njih dvojica imali su intenzivnu i svakodnevnu komunikaciju preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, a Cetinjanin je, kako piše, često preuzimao ulogu čistača nakon kriminalnih akcija kavačkog klana, prenose Vijesti.

“Ni General ne smije još dugo da živi, jer ne daj bože da krenu da upada murija da traže nestale, on se mora ubiti svakako. I ne pucati u go*na, nego zadaviti da ne krvari”, napisao je on Kašćelanu 18. oktobra 2020. godine.

Kotoranin mu odgovara da ga je najbolje zamaći, nakon čega Kaluđerović dodaje: “Samo da ne krvari”.

Danima prije toga dogovarali su se kako će i gdje uništiti automobil Baranina Adisa Spahića, kojeg su škaljarci ubili tokom otmice Radulovića.

Spahić, koji nije imao kriminalni dosije i njegov šura, škaljarac Damir Hodžić zvani Kasap, likvidirani su 14. oktobra 2020. godine u Stanjevića Rupi u Spužu.

Ubijeni su nakon što su sa Radulovićem došli na navodni sastanak.

Tužioci tvrde da je Hodžića ubio Marko Kilibarda, dok ga je oborenog na podu držao Veljko Belivuk, a više njih likvidiralo je Spahića, pišu Vijesti.

Prema spisima Specijalnog državnog tužilaštva, u toj kući sačekali su ih Radoje Živković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Stevan Kraljević, Veljko Belivuk, Nebojša Janković, Marko Miljković, Blagoje i Dejan Gašić i još trojica pripadnika organizovane kriminalne grupe kavački klan, čiji nadimci na kriptovanoj Skaj aplikaciji su Rosi, Kortez i Dom.

Tužioci objašnjavaju da je Živković, prvobitno, po nalogu Radoja Zvicera, danima nagovarao Radulovića da dođe na sastanak, kako bi ga namamio u klopku.

Akcija uspješna, zovi limara

Prema spisima, Živković je tog dana sačekao Radulovića, Hodžića i Spahića kod spuškog mlina, nakon čega je Radulović ušao u njegov automobil, a druga dvojica su ih pratila “audijem A4” do kuće u Stanjevića Rupi, prenose Vijesti.

“Imali smo akciju, samo da vidimo što ćemo sa kolima da li da ih režemo ili na CT ili u NK, pa vidi ako odlučimo za CT, da se na CT doćeraju”, piše mu Kašćelan nakon ubistva i otmice u Stanjevića Rupi...

Nekoliko minuta kasnije to i ponavlja, ali dodaje: “Akcija je uspješno obavljena brate, vidi sa limarom treba kola neka da se kidaju”...

Cetinjanin mu nešto kasnije odgovara da je dobio poruke i pita šta treba, ali i što je bilo. Tada od Kašćelana traži i da mu ispriča “je li neko pošao”...

“Jeste jedan, a dva se ispituju”, odgovara mu Kašćelan, što je Cetinjanin dočekao sa “top”...

Kaluđerović obavještava Kotoranina da je tog dana kombi Posebne jednice policije u prijestonici i da su njega zaustavljali, pa predlaže da ide kod limara, jer je bolje da ga pita uživo za tu akciju, nego da se telefonom dogovaraju...

“Idem do limara ili bolje da ga obavijestim ako se odluči da ide auto kod njega. Mislim da je bolje ako auto bude trebalo kod njega onda da mu kažem, ako ne nego za NK ne mora da zna. Je li tako?”, piše Kaluđerović.

Kašćelan traži od njega da samo pita limara može li prihvatiti taj posao, jer im je to rezervni plan...

“Kad misliš da se miču tijela. Treba tu guma dosta”, piše mu Kaluđerović nekoliko sati nakon zločina.

Njih dvojica nastavljaju polemiku oko načina na koji će uništiti Spahićev automobil, a iz prepiski proizilazi da Kaluđerović tog dana provjerava i javlja Kašćelanu gdje je policija...

Dogovaraju se i da Cetinjanin “čisti” put ubicama koji će Radulovića premjestiti od Spuža do Kotora, ali i onima koji treba da dovezu automobil do limara.

“Najbolje je da im brate očistiš put, ne mogu oni to potrefit, kakvi... Od Danilovgrada BD da se prođe”, govorio mu je Kašćelan nakon što je ovaj tražio objašnjenje odakle dokle da čisti.

Kaluđerović tada predlaže da se ne ide u Budvu, jer je “glupo”, sa čim se saglašava i Kašćelan, dodajući da njihova ekipa slobodno može ići preko Cetinja, ali i naglašava da je policija na čekanju.

Nekoliko sati kasnije dogovorili su se da Kaluđerović čeka ekipu na Kamenici, a da će ih do tu ispratiti momak koji zna put preko Beri. Cetinjanin, prema planu, prati ekipu do 19. krivine na putu Lovćen - Kotor i “samo mu kažem da vozi”...

Smeško nije tu

Nakon što sprovede kavčane, vraćaju se na dogovor oko limara, koji, po tvrdnjama Kaluđerovića insistira da mu automobil dovede izvjesni Smeško, koji mu je već ranije dovozio “onaj A8”...

Kada ga Kotoranin izvjesti da Smeško nije tu, Kaluđerović predlaže da ga doveze Kašćelanov brat od ujaka iz Kotora, ali i pita ima li krvi u vozilu i dobija potvrdan odgovor.

“Neka tu krv isprska kisjelinom, da ako je neko pred radionicu ne vidi. Najbolje da Veljaš to auto uzme i doveze. Brate, on to ne može sjutra, ima da radi od zore da razmakne druga auta da bi to ubacio u posebnu garažu”, objašnjava Kaluđerović.

Iz prepiske proizilazi da je vozilo limaru predao “Amikov čovjek”, odnosno vojnik Milana Vujotića, a da mu je Kaluđerović čisto put...

“Brate, ovako sam se dogovorio sa limarom, jer ne uzima auto sa voljom. Da nam se dovede auto na Uliće, da skrene prema Rijeci Crnojevića i da ga momak parkira posle 100 m, neka radi, ali da ga dovede oko 18.40 jer ga limar uzima, ja čistim i to je to”, piše Kaluđerović i od Kašćelana dobija odgovor da se ne radi mnogima, ali da moraju.

“Ma da iskida auto i u staro željezo sa njim, mnogima se ne radi brate, ali moramo brate”...

Ipak, i taj plan su promjenili, jer se, kako piše Kašćelan, digla frka zbog nestanka Hodžića i njegovog zeta...

Kotoranin tada objašnjava i da su ubacili auto u garažu, na sigurno i da čekaju kako dalje.

“Ako je mnogo vruće da čuvamo limara”, piše mu Kaluđerović i dobija odgovor da se sve radi na sigurno.

“Ne znam što je pametnije, da se odma kida ili tamo da je parkiran đe jeste. Jer ako je potraga za njim pratit će se kamere ovih dana kuda je prošao”, dodaje Cetinjanin, kojem Kašćelan objašnjava da će vozilo najvjerovatnije “sjeckati po malo u garažu u PG, uglavnom je na sigurno”...

U kriminalnoj grupi 31 osoba

Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je dio kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, pišu Vijesti.

Tu tridesetjednočlanu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio šef kavčana Radoje Zvicer, terete da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Tužioci tvrde da su članovi te kriminalne organizacije postali Vujotić, Kašćelan, Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Darko Perović, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Radoje Živković, Dragan Knežević, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Borko Bešović i Bojan Bešović.

Optužnicom je predstavljeno da je Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu.