Sumnja se da su se na magistralnom putu Cetinje – Podgorica, nakon verbalnog sukoba iz vozila u pokretu, zaustavili ispred vozila u kojem se nalazio oštećeni D.G. iz Podgorice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Određeno je zadržavanje Cetinjanima K.J. i M.P. zbog sumnje da su napali D.G. iz Podgorice i nanijeli mu povredu, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje.

Na teret im se stavlja nasilničko ponašanje.

Sumnja se da su se na magistralnom putu Cetinje – Podgorica, nakon verbalnog sukoba iz vozila u pokretu, zaustavili ispred vozila u kojem se nalazio oštećeni D.G. iz Podgorice.

“A potom izašli iz vozila i prišli vozilu oštećenog zadajući mu tom prilikom više udaraca u predjelu glave i tijela kojom prilikom je oštećeni zadobio tjelesnu povredu”, navodi se u saopštenju.