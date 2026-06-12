Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno izlaganje završne riječi u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe.

U završnoj riječi specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić Vukašević zatražila je da sud optužene proglasi krivima i kazni zatvorskom i novčanom kaznom.

Tako je SDT zatražilo od suda da Strahinju Koprivicu osudi: za krivično djelo stvaranje okg šest godina zatvora za neovlašćenu proizvodnju, za nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga četiri godine zatvora; za krijumčarenje na dvije godine zatvora; za krijumčarenje na dvije godine zatvora; za nedozvoljenu trgovinu na dvije godine zatvora; za nedozvoljenu trgovinu na dvije godine zatvora, piše "Dan".

SDT je nakon navedenog predložilo da shodno ZKP sud Strahinju Koprivicu kazni jedinstvenom kaznom od 17 godina i šest mjeseci zatvora. Tužilaštvo je i kao sporednu kaznu predložilo jedinstvenu novčanu kaznu od 100.000 eura. Kao olakšavajuća okolnost za Koprivicu tužilaštvo je navelo to što je porodičan čovjek, otac troje maloljetne djece i neosuđivan. Kao otežavajuću okolnost tužilaštvo je za njega navelo to što je jedno vrijeme bio u službi policije i bio upoznat da su djela za koja je optužen protivzakonita.

SDT je zatražilo da sud Nikolu Vukotića osudi: za krivično djelo stvaranje okg na tri godine zatvora; za nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga na četiri godine zatvora;

SDT je nakon navedenog predložilo da shodno ZKP sud Nikolu Vukotića kazni jedinstvenom kaznom od šest godina i deset mjeseci zatvora. Tužilaštvo je i kao sporednu kaznu predložilo novčanu kaznu od 20.000 eura. U odnosu na Vukotića SDT je navelo da je olakšavajuća okolnost što je neosuđivan a da otežavajućih okolnosti nema.

SDT je zatražilo da sud Blaža Đurkovića osudi: za krivično djelo stvaranje okg na tri godine zatvora; za nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga na četiri godine zatvora;

SDT je nakon navedenog predložilo da shodno ZKP sud Blaža Đurovića kazni jedinstvenom kaznom od šest godina i deset mjeseci zatvora. Tužilaštvo je i kao sporednu kaznu predložilo jedinstvenu novčanu kaznu od 20.000 eura. SDT je navelo da je olakšavajuća okolnost što je otac maloljetnog djeteta a otežavajuća jer je ranije osuđen zbog prekršaja u saobraćaju.

SDT je zatražilo da sud Igora Krstovića osudi: za nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga na pet godina zatvora.

Tužilaštvo je i kao sporednu kaznu predložilo jedinstvenu novčanu kaznu od 50.000 eura. Kao olakšavajuću okolnost za Krstovića SDT je navelo to što je porodičan čovjek, otac troje djece a kao otežavajuću to što je ranije osuđivan.

SDT je zatražilo da sud Marinka Koprivicu osudi: za stvaranje okg na tri godine zatvora; za krijumčarenje na dvije godine zatvora; za krijumčarenje na dvije godine zatvora, piše "Dan".

SDT je nakon navedenog predložilo da shodno ZKP sud Marinka Koprivicu kazni jedinstvenom kaznom od sedam godina zatvora. Tužilaštvo je i kao sporednu kaznu predložilo jedinstvenu novčanu kaznu od 50.000 eura.

Stav tužiteljke je da su navodi ove optužnice dokazani kako materijalnim dokazima, tako i SKY komunikacijama. SDT smatra sa su optuženi bili svjesni da je njihovo djelo protivzakonito. Tužilaštvo je osporilo navode odbrane optuženih. Između ostalog, SDT smatra da je nedozvoljena prodaja cigareta dokazana i SKY komunikacijom i dokazima o zaplijeni istih na graničnom prelazu BIH prema Hrvatskoj.

Na naredno ročište, koje je zakazano za 16.6.2026., odbrana iznosi završne riječi.

Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.