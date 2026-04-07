Nastavljena borba protiv krivolova, zabilježen i incident sa plovilom Službe zaštite

Izvor: MONDO

U rejonu Godinja danas su uklonjene nezakonito postavljene mreže, a u vodu je vraćeno oko 70 kilograma ribe, prenosi portal CdM.

Iz Nacionalnih parkova Crne Gore saopšteno je da NP Skadarsko jezero intenzivno sprovodi aktivnosti na terenu i kontroliše prostor parka kako bi spriječio nezakonite radnje, posebno krivolov.

Kako navode, izazovi na terenu ne jenjavaju, pa je tokom jučerašnjeg dana zabilježen i incident kada su osobe koje su pokušavale da izbjegnu kontrolu udarile u plovilo Službe zaštite.

„NP Skadarsko jezero preduzima sve potrebne mjere i radnje u cilju procesuiranja ovih osoba“, istakli su.

Podsjećaju da je trenutno na snazi ribolovni zabran, koji traje od 15. marta do 15. maja, tokom kojeg je zabranjen ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje.

Iz Nacionalnih parkova poručuju da kroz kampanju ukazuju na značaj očuvanja ribljeg fonda i borbe protiv krivolova, kao i svih oblika nezakonitog djelovanja koji ugrožavaju biodiverzitet.

„Ove godine, pod sloganom ‘Danas jedna, sjutra hiljade’, želimo da pokažemo da spašavanjem jedne jedinke zapravo spašavamo hiljade“, zaključuje se u saopštenju.