Služba zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero ulaže izuzetne napore da odbrani ovaj prirodni biser Crne Gore od brojnih kriminalnih aktivnosti.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore i NP Skadarsko jezero izražavaju duboko nezadovoljstvo povodom odluke Osnovnog suda da povratnicima u izvršenju krivičnih djela krivolova budu vraćeni plovilo i vanbrodski motor koji su korišćeni tokom izvršenja ovih krivičnih djela. Naime, prema odluci suda plovilo bez registrarskih oznaka i vanbrodski motor koji su M.M. i M.K. u avgustu koristili za nelegalan izlov ribe putem struje, mora biti vraćeno počiniocima ovog djela, piše CdM.

Imajući u vidu svakodnevna zalaganja i napore Službe zaštite u borbi protiv krivolova, direktorica JPNPCG Marinela Đuretić izrazila je nezadovoljstvo ovom odlukom suda kojim se sveukupan rad nadzornika potire.

“Od svih nadležnih institucija u sistemu zaštite životne sredine, NPCG kao upravjači zaštićenih područja, očekuju jaču podršku u pooštravanju kaznenih mjera, efikasniju reakciju i donošenje odluka, a ne da se izvršioci, kao u ovom slučaju, vraćanjem opreme, stimulišu na ponovno izvršavanje krivičnih djela u zaštićenoj prirodi. U tom pravcu, trajno oduzimanje plovila, vanbrodskih motora i ostale opreme koja se koristi u nezakonitom izlovljavanju ribe, u narednom periodu, svakako bi doprinijelo efikasnijem očuvanju životne sredine i prirodnog bogatstva NP Skadarsko jezero,” saopštila je Đuretić, kako javlja CdM.

“Iako pokrivamo teritoriju od 40.000 hektara sa nedovoljnim brojem zaposlenih, svakodnevno radimo na suzbijanju krivolova, nelegalne gradnje i drugih nezakonitih radnji na području i akvatorijumu nacionalnog parka. Na terenu svakodnevno sprovodimo operativne mjere i preventivne aktivnosti. Učestale odluke kojima se oprema vraća krivolovcima dodatno ih ohrabruju da nastave sa svojim aktivnostima”, kazao je ovim povodom šef Službe zaštine NP Skadarsko jezero Vuk Saičić, piše CdM.

Dodaje da kao neko ko godinama radi u Službi zaštite i aktivno se bori protiv krivolova, smatra da je apsolutno pogrešno plovilo i vanbrodski motor tretirati kao sredstva koja nijesu korišćena u izvršenju krivičnih djela.

“Za svaku uspješnu akciju protiv krivolova često su potrebni dani i nedjelje rada, a nakon toga slučajeve preuzima Osnovno državno tužilaštvo, dok postupci završavaju pred sudom. Zato izražavamo duboko nezadovoljstvo posljednjom odlukom suda kojom je povratnicima u izvršenju krivičnih djela krivolova vraćeno plovilo i vanbrodski motor korišćen u izvršenju krivičnog djela. Takve odluke direktno otežavaju naš rad i predstavljaju prepreku u obavljanju službene dužnosti”, kaže Saičić, prenosi CdM.

Podsjećaju da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nakon ovog slučaja odredilo zadržavanje do 72 sata za M.K. i M.M. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeni ribolov 14.8.2025. godine pomoću struje.