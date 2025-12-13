Brzom reakcijom nadzornika Službe zaštite NP Skadarsko jezero danas su spašene i izvučene na sigurno tri osobe, prenose iz Nacionalnih parkova Crne Gore.

"Nakon prijave da je došlo do prevrtanja plovila (glisera) Služba zaštite se odmah uputila na navedenu lokacuju, te brzom reakcijom osobama je pružena pomoć i dovezene su do obližnjeg pristana. NP Skadarsko jezero apeluje na korisnike prostora parka da poštuju pravila ponašanja i poštuju zakonske odredbe koje se odnose na plovidbu i upravljanje plovilima u vodama Crne Gore" navedeno je u saopštenju.