Donijete mjere za motivaciju tužilaca i razmatrana pritužba na zakonitost rada

Tužilački savjet na današnjoj sjednici usvojio je Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Tužilačkog savjeta i Sekretarijata za 2025. godinu, prenosi portal CdM.

Kako je saopšteno, Savjet je donio Interno pravilo o naknadi troškova državnog tužioca, sa ciljem implementacije zakonskih odredbi koje predviđaju motivacione mjere za tužioce koji su upućeni ili raspoređeni u tužilaštva van mjesta prebivališta.

Takođe, usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o varijabilnom dijelu zarade za zaposlene u Državnom tužilaštvu.

Na sjednici je razmatrana i jedna pritužba na rad državnih tužilaca i rukovodilaca tužilaštava u vezi sa zakonitošću njihovog postupanja.

Tužilački savjet dao je mišljenje da se predmetna pritužba proslijedi Komisiji za Etički kodeks državnih tužilaca na dalje razmatranje.