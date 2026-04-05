Vijeće Višeg suda u Podgorici osudilo je Marka Popovića na 12 godina zatvora zbog ubistva Andrije Kovačevića u Budvi, prenosi portal Dan.

Presudu je donijelo vijeće kojim je predsjedavao sudija Ivan Perović, a Popović je proglašen krivim u odsustvu.

Prema navodima presude, zločin se dogodio 11. maja 2024. godine u naselju Podkošljun, nakon verbalnog i fizičkog sukoba između Popovića i Kovačevića, koji je izbio zbog duga za pranje automobila.

"Optuženi je, nakon kraće rasprave i tuče, iz svog apartmana uzeo kuhinjski nož, prišao vozilu u kojem se nalazio oštećeni i kroz otvoreni prozor mu zadao više uboda", navodi se u presudi.

Kovačević je zadobio teške ubodno-rezne povrede, a smrt je nastupila usljed iskrvarenja nakon presijecanja arterije i vene na ruci.

Sud je zaključio da je ubistvo počinjeno s umišljajem.

"Kada se događaj sagleda u cjelini, jasno je da je optuženi svjesno i namjerno lišio života oštećenog, koristeći opasno sredstvo nakon prethodnog fizičkog sukoba", ističe se u obrazloženju.

Tokom postupka, odbrana je tvrdila da se ne radi o ubistvu, već da je Kovačević provocirao optuženog i upućivao mu prijetnje.

Branilac Popovića, advokat Mirko Bošković, naveo je da pravna kvalifikacija djela nije adekvatna, ukazujući na okolnosti koje su prethodile sukobu.

Ipak, sud nije prihvatio takvu odbranu, oslanjajući se i na materijalne dokaze, uključujući DNK analizu koja je potvrdila prisustvo krvi žrtve na nožu i mjestu događaja.

Iz iskaza svjedoka utvrđeno je da je sukob započeo zbog neplaćenog duga, a jedan od njih naveo je da je oštećeni vikao: "Dužan si mi pare, treba da mi ih vratiš", nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Sud je ocijenio da su pojedini svjedoci pokušali da umanje intenzitet sukoba, ali je video-snimak pokazao da je riječ o ozbiljnijem fizičkom obračunu.

U presudi se navodi da je optuženi, nakon razmjene uvreda i prijetnji, uzeo nož, napustio stan i napao Kovačevića, čime je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore.