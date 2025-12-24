Policija je u ranim jutarnjim časovima locirala i uhapsila Marka Popovića, koji je osumnjičen da je juče pucao na drugu osobu kod tvrđave Mogren u Budvi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako je rečeno iz policije, postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama Marka Popovića stiču elementi krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Sinoć je u Odjeljenje bezbjednosti Kotor pristupilo lice koje je prijavilo da je kod tvrđave Mogren u Budvi drugo lice u odnosu na njega upotrijebilo vatreno oružje i da se nakon toga dalo u bjekstvo u pravcu Podgorice. Ovom prilikom oštećeni nije zadobio tjelesne povrede.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su sa događajem odmah upoznali službenike Odjeljenja bezbjednosti Budva koji su preduzeli hitne mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja događaja, javljaju iz Uprave policije.

Od nekoliko lica su prikupljena obavještenja na zapisnik na okolnosti događaja, utvrđen je identitet lica za koje se sumnja da je upotrijebilo vatreno oružje – M.P. i on je lociran u Podgorici, te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru", zaključuje se u saopštenju policije.